¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¡G1¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º 12Æü³«Ëë¡ÛÈôÅÄ¹¾¸Ê¡¡½é¤ÎÃÏ¸µµÇ°¡Ö¤¤¤«¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤á¤ë¤«¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëG1¡Ö¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º³«Àß69¼þÇ¯µÇ°¡×¡Ê12¡Á17Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÈôÅÄ¹¾¸Ê¡Ê24¡áºë¶Ì¡Ë¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦±ÛÃæÅç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¡¢½é¤ÎÃÏ¸µµÇ°¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈôÅÄ¤Ïºë¶Ì´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤Ç¡¢10·î¤ÎÌÄÌç°ìÈÌÀï¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤Éº£Ç¯8Í¥½Ð3V¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤Ï¤¢¤ë¤±¤É³Ú¤·¤ß¡£¤É¤ì¤À¤±ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼°Ê³°¤ÎG1¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¾ì¡£Ãå¼Â¤Ë·ë²Ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡Öµ¤»ý¤Á¤äÄ´À°¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤¤¤«¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤á¤ë¤«¡×¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¡£12¡¢13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥À¥Ö¥ë¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ë¤ÏÂç²ñ4V¤ÎÃÏ¸µ¤Î¥¨¡¼¥¹¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¢6·î¤ÎÅöÃÏ¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÀ©¤·¤¿ÃÓÅÄ¹ÀÆó¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡15Æü¤Ïµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤é¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡¢16Æü¤ÏÂç²ñ¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦TRUE¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢17Æü¤Ï¸µ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦Æü¹â°ï»Ò¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸½¶â5Ëü±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï70²¯±ß¡£