部下の既婚男性と複数回ホテルで密会していた前橋市の小川市長が、この問題について市民と意見交換するための「公開対話集会」に参加することを明らかにしました。

前橋市 小川晶 市長

「今何が（市民の）皆さんが一番問題と思っているのかと、それを解決するためにどういった方法があるのかを考えていく機会にできたらなと思っています」

集会の主催は市内のラジオ局「まえばしCITYエフエム」で、来週14日と15日の2日間開催され、ラジオで生放送されます。

今回は、小川市長からラジオ局に対し開催を要請したということで、「当日はしっかりと皆さんのご意見を伺いたい」としています。

小川市長はこれまでに続投する意向を示していますが、市議会の7会派は、市民が納得する対応策がないなら、自ら辞職し、出直し選挙で民意を問うことを求めています。