¡¡¥¥ê¥¹¥È¶µ¿®¼Ô¤ÎÃËÀ³ÎÄê»à·º¼ü¤¬2020Ç¯¡¢¹´ÃÖ½ê¤Ê¤É¤Ç¶µëÒ»Õ¤òÌ³¤á¤ëËÒ»Õ¤Ë¼«¿È¤ÎÀ»½ñ¤ä¥í¥¶¥ê¥ª¤òÂ÷¤¹¡ÖÂð²¼¤²¡×¤òÊ¡²¬¹´ÃÖ½ê¤ËÉÔµö²Ä¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿Í¸¢¿¯³²¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Ï7Æü¡¢µö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦´«¹ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£4ÆüÉÕ¡£ÃËÀ¤¬¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¹´ÃÖ½ê¤Ï¼èºà¤Ë¡ÖºÆ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡´«¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï20Ç¯2¡Á4·î¡¢À»½ñ¤ò´Þ¤à½ñÀÒÎà¤äµÜºê·ºÌ³½ê¤Ë¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤ËÃ´Åö¶µëÒ»Õ¤«¤éº¹¤·Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¥í¥¶¥ê¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢10Ç¯°Ê¾å¶µëÒ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¶µëÒ»Õ¤Ø¤ÎÂð²¼¤²¤ò¿½ÀÁ¡£¹´ÃÖ½ê¤Ï¡Ö¶µëÒ»Õ¤¬äÆÍí¤µ¤ì¡¢µ¬Î§¡¢Ãá½ø¤ò³²¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÉÔµö²Ä¤Ë¤·¤¿¡£