【ラグビー】「エディーＪＡＰＡＮ」アイルランド代表戦に臨むメンバーを発表　エディー・ジョーンズＨＣ「空中でのコンテストとブレイクダウンが大事なポイント」　リーチ・マイケル選手はリザーブ起用に「接戦となる試合の終盤に投入していかしたい」

ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、１１月８日（土）にアイルランドのダブリンで行われる「リポビタンＤツアー２０２５」アイルランド代表戦に臨む日本代表の試合登録メンバー２３人を発表しました。



１１月１日に行われた南アフリカ代表戦では、世界一のフィジカルを誇る相手に、ラグビーの基本となる縦への推進力やボールの争奪戦で完全に後手に回って、大敗を喫したエディーＪＡＰＡＮ。ヨーロッパツアーの第２戦となる今回のメンバーには、南アフリカ戦で課題を認識したメンバーに加えて、組織的な戦いを仕掛けてくるアイルランドとの戦いの中で活躍が期待される選手が選出されました。





ＦＷ陣では、第２列で、リザーブにまわるジャック・コーネルセン選手に代わってエピネリ・ウルイヴァイティ選手が先発。第３列では、同じくリザーブからの出場となる リーチマイケル 選手に代わってマキシファウルア選手がスターティングメンバーに名を連ねました。ＢＫ陣では、ゲームコントロールのカギとなるＳＨに、このアイルランド戦前の合宿からチームに合流した「欧州での経験がある。ボールが滑りやすい濡れた状態も慣れ親しんでいるし、いい状態もキープしている」と エディー・ジョーンズ ＨＣが高く評価する齋藤直人選手が先発。そのほか、リザーブながら、テストマッチ初選出となる小村真也選手、ＰＮＣで存在感を発揮した廣瀬雄也選手もメンバー入りを果たしました。リーチ・マイケル選手のリザーブでの起用を「その経験値やワークレートの高さを、接戦となる試合の終盤に投入していかしたい」と話した エディー・ジョーンズ ＨＣ。「まずはセットプレーが大事になってくるが、空中でのコンテストとブレイクダウンの２つが（試合を優位に進めるうえで）大事なポイントになってくる。キックを蹴ったボールを再獲得してよりいい地域で展開していく。その上で、ブレイクダウンを制してクイックにボールをリサイクルして、ディフェンスを崩していくことが大事になってくる」とポイントを口にすると、空中でのコンテストについては、「キャッチャーがスペースを確保することは勿論、ボール周りに人数が控えていることが大事」と、しっかりと時間を割いたうえで、日本代表としてこだわりを持って練習しているとこたえました。指揮官が手ごたえを口にする中、敵地での戦いに挑む日本代表。世界３位との対決の中で、更なる進化を示すことができるのか、注目の一戦は１１月８日（土）午後０時４０分（日本時間１１月２日午前１時１０分）にキックオフです。▼「リポビタンＤツアー２０２５」日本代表ｖｓアイルランド代表日本代表試合登録メンバー（２３名）（背番号 氏名 所属チーム）１ 小林賢太（東京サントリーサン ゴリ アス）２ 佐藤健次（埼玉パナ ソニック ワイルド ナイツ ３ 竹内柊平（東京サントリーサン ゴリ アス）４ エピネリ・ウルイヴァイティ（三菱重工相模原ダイナボアーズ）５ ワーナー・ディアンズ（東芝ブ レイブ ルーパス東京）◎６ ベン・ガンター （埼玉パナ ソニック ワイルド ナイツ ７ 下川甲嗣（東京サントリーサン ゴリ アス）８ マキシ ファウルア（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）９ 齋藤直人 （スタッド・トゥール―ザン（フランス））１０ 李承信（コベルコ神戸スティーラーズ）〇１１ 長田智希（埼玉パナ ソニック ワイルド ナイツ １２ チャーリー・ローレンス（三菱重工相模原ダイナボアーズ）１３ ディラン・ライリー（埼玉パナ ソニック ワイルド ナイツ ）〇１４ 石田吉平（横浜キヤノンイーグルス）１５ 矢崎由高 （早稲田大学）１６ 平生翔大（東京サントリーサン ゴリ アス）１７ 祝原涼介（横浜キヤノンイーグルス）１８ 為房慶次朗（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）１９ ジャック・コーネルセン（埼玉パナ ソニック ワイルド ナイツ ２０ リーチ マイケル（東芝ブ レイブ ルーパス東京）２１ 藤原忍（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）２２ 小村真也 （トヨタヴェル ブリッツ ）＊２３ 廣瀬雄也 （クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）◎＝キャプテン〇＝バイスキャプテン＊＝出場すれば初キャップの選手試合日程１１月８日（土）日本代表 対 アイルランド代表 午後０時４０分キックオフ（日本時間：午後９時４０分）会場：アビバ・スタジアム（ダブリン）