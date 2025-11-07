ナインティナイン岡村隆史（55）が、6日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に相方の矢部浩之（54）とともに生出演。タレント勝俣州和（60）と初めて食事に行ったことを明かした。

「勝俣さんと初めてご飯食べに行ったんですよ、プライベートで。その時は焼き鳥を食べたんですけど、勝俣さんって食べ方がちょっと違うって知ってる？」と相方の矢部に投げかけた。

岡村は続けて「例えばなんやけど、ご飯やったらご飯だけしか食べへん。おかずやったら、おかずとご飯を一緒に食べはらへん。その内でも、例えばじゃがいも、にんじん、肉じゃがとか合った場合に、これ誰かから聞いてたんですけど、肉じゃがとかもじゃがいもやったら、じゃがいもだけを食べはんねん」と説明。

勝俣と焼き鳥を食べた最後、「締めにニラそぼろご飯が出てきて。来たなっと思って。どうやって食べはんのかなと思ったら、お茶わん持って、箸持って、卵黄だけチュッて。あ、始まったと」と状況を描写。

続けて「その下にニラがあって、ニラだけをパリパリパリパリって食べて。そぼろ、難しいやろなと思ったら、スプーンできれいにそぼろだけすくって。最後、ご飯だけガーッと食べて。徹底してんなと思って」と驚きの声を上げた。相方の矢部も「めちゃめちゃ変わってるな」と同調した。