東尾理子、13歳長男を顔出し 家族集合ショットに「ますますイケメンに」「かっこいいお兄ちゃん」と反響
【モデルプレス＝2025/11/07】プロゴルファーでタレントの東尾理子が11月6日、自身のInstagramを更新。家族集合ショットを公開した。
【写真】49歳プロゴルファー「ほっこり」イケメン長男顔出し家族写真
11月5日に長男の理汰郎くんが13歳の誕生日を迎えたことを報告した東尾。「家族みんな揃ってお祝い出来ました」と夫で俳優の石田純一や石田の長女でモデルのすみれ、父で元プロ野球選手の東尾修氏らが理汰郎くんを囲んで祝福する写真を投稿した。「念願の硬式用グローブをじぃじにプレゼントしてもらって喜ぶ理汰郎」「たくさんの人に応援してもらえる人になってね」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「ますますイケメンになってる」「かっこいいお兄ちゃん」「ほっこりする素敵な写真」「幸せが伝わってくる」といったコメントが寄せられている。
東尾は2009年12月12日に石田純一と結婚。2012年11月に第1子となる長男・理汰郎くん、2016年3月に第2子となる長女・青葉ちゃん、2018年4月に第3子次女・つむぎちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆東尾理子、家族集合ショット披露
◆東尾理子の投稿に「ますますイケメンになってる」と反響
