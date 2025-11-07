AKB48小栗有以、お腹チラ見えショットに絶賛の声「ウエスト細い」「ドキッとした」
【モデルプレス＝2025/11/07】AKB48の小栗有以が11月6日、Instagramを更新。美しいウエストがチラリと覗く私服ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】23歳AKB48センター「ドキッとした」腹チラショット
小栗は「おでかけ〜」と飛行機と太陽の絵文字を添えて投稿。黒のぴったりとしたミニ丈Tシャツに淡い色のデニムを合わせた私服ショットでは、ウエストからCalvin Kleinのロゴが入った下着がちらりと覗き、引き締まった美しいウエストラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「ウエスト細い」「スタイル良すぎてデニムが映えまくってる」「オシャレすぎる」「肌が光ってる」「ドキッとした」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
