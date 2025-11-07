ちいかわの“ちょこん”マスコットがかわいすぎる！ハンドクリーム＆ハート型リップ全14種が新登場
累計出荷数460万個を突破した人気コスメブランド「Lovisia(ラヴィジア)」から、ちいかわたちの立体マスコットが“ちょこん”と乗ったハンドクリームと、ハートと一体化したデザインのリップクリームが発売された。全14種類という充実のラインナップで、早くも話題を集めている。
【画像】立体マスコット付きハンドクリーム＆ハート型リップの全ラインナップを見る
■後ろ姿まで完璧！360度楽しめる立体マスコット付きハンドクリーム
まず注目したいのが、シリコンカバーの上に立体マスコットが座った「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」(各1100円)。このマスコット、正面だけでなく後ろ姿まで丁寧に作り込まれていて、デスクに置いておくだけで癒やしの存在に。
カラーは全7色で、それぞれのキャラクターに合わせた絶妙なくすみカラーを採用。香りもキャラクターごとに異なり、ちいかわは優しいホワイトティー、ハチワレは華やかなピンクブーケ、うさぎは清楚なホワイトリリー。くりまんじゅうのフローラルシャボン、モモンガのさわやかなサボン、ラッコの秋らしいキンモクセイ、シーサーの上品なピオニーと、全種類集めたくなるラインナップだ。
保湿成分もしっかり配合されており、ラベンダー油、オオシマザクラ花エキス、シアバター、ハチミツエキスの4種類が手肌をやさしく潤してくれる。サイズはW6.9×D4.2×H16.3センチと、バッグに入れて持ち運ぶのにもちょうどいい。
■ハート×ちいかわの最強コラボ！パステルカラーのリップクリーム
続いて紹介するのが「Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」(各858円)。こちらはハート型の刻印とちいかわたちのイラストが融合した、Lovisiaだけのオリジナルデザイン。ハンドクリームとおそろいのカラーリングで展開されているため、セットで持つとより統一感のあるコレクションになる。
香りは、ちいかわのまろやかなミルクティー、ハチワレの甘酸っぱいピーチ、うさぎのさわやかなメロンなど、どれも使うたびに幸せな気分になれそう。くりまんじゅうのジューシーなグレープ、モモンガのブルーベリー、ラッコのさっぱりユズ、シーサーのトロピカルなマンゴーと、季節を問わず楽しめるフレーバーがそろっている。
リップクリームにも、アセロラ果実エキス、アボカド油、シアバター、ハチミツエキスという4種の保湿成分を配合。乾燥しがちな秋冬の唇をしっかりケアしてくれる。
■今なら限定ステッカーがもらえる！購入特典情報
Lovisiaオンラインショップでは、ハンドクリームとリップクリームを2500円以上購入すると「Lovisia限定ステッカー」がもらえるキャンペーンを実施中。なくなり次第終了となるため、気になる人は早めにチェックしたい。
購入できる場所は、Lovisiaオンラインショップのほか、ちいかわらんど、ちいかわマーケット、そして全国のバラエティショップ。特設サイトでは、全商品の詳細を確認できる。全14種類という豊富なラインナップから、お気に入りを見つけてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
