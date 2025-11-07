医師が処方していない睡眠導入剤を知人らに譲り渡したとして、福岡県の筑豊地区の医療機関に勤務する看護師ら3人が書類送検されました。この医療機関では、3人を含む複数のスタッフが、8500錠の向精神薬を購入していたことが分かっています。



麻薬取締法違反の疑いで10月に書類送検されたのは、福岡県の筑豊地区のクリニックに勤務する60代の女性看護師と、30代・40代の女性准看護師の合わせて3人です。





九州厚生局麻薬取締部によりますと、3人は去年12月からことし6月ごろにかけ、クリニックの元従業員や学生時代の同級生ら女性3人に対し、睡眠導入剤870錠を譲り渡した疑いが持たれています。睡眠導入剤などの向精神薬は、医師の診察なしに譲渡することが禁止されています。このクリニックでは2020年12月以降、看護師ら3人を含む複数のスタッフが、クリニックのパソコンで専用のIDを使い、卸売り業者から合わせて8500錠の向精神薬を購入していたことが分かっています。購入した薬は、今回の3人以外にも複数の人物に譲り渡していました。看護師ら3人は麻薬取締部の調べに対し「知人から依頼され、仕入れ値で入手を繰り返した」などと話し、容疑を認めています。麻薬取締部は「薬が不正に出回ることがないよう、医療機関への指導を徹底していく」としています。