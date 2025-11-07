旅の快適さを細部まで追求！【バーマス】のキャリーケースがAmazonで販売中！
長く使える安心感と静音性が魅力！【バーマス】のスーツケースがAmazonで販売中！
細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーIDを装備した。本体側面に設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能な HINOMOTO製ストッパー付き静音キャスター(SILENT RUN)搭載。強度を高める伝統のリブデザインを採用。表面積を減らすことで傷を目立ちにくくする効果も。メイン素材には強度と発色の良さを兼ねそなえたポリカーボネートプラスABS素材を採用。軽さと強度を高い次元で融合させている。
軽量かつ高強度な素材を使用し、上質な仕上がりと安心感のある堅牢な構造を両立している。
HINOMOTO製の静音キャスターやダンパーハンドルなど、移動時の快適性を高める工夫が随所に光る。
トラベルセントリーIDやTSロックを搭載し、旅先でのセキュリティと利便性に優れた設計となっている。
荷崩れを防ぐ仕切りやクロスベルト、収納に便利なハンガーも付属し、整理整頓がしやすい構造を備えている。
