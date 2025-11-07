2児の母・菊地亜美、愛用パンツの私服コーデ披露「最近ヘビロテしまくり」「着回し抜群」 今年3月に第2子出産を報告
タレントの菊地亜美（35）が5日、自身のインスタグラムを更新。「気付けばインスタの更新空いてしまってた」と書き出し、愛用パンツの私服コーデをはじめ、「最近の仕事以外の日常」を紹介した。
【写真】「最近ヘビロテしまくり」花柄ベロアパンツ使った菊地亜美の私服コーデ
菊地は「毎日仕事と業務と子供達であっという間だけど、楽しんでます」と報告。そして「最近の仕事以外の日常」と複数枚の写真を投稿した。
3、4枚目の写真は「最近ヘビロテしまくり」という、トゥモローランドのオリジナルブランドの『CABaN（キャバン）』の花柄のベロアパンツを使ったコーディネートであることを紹介。黒地のパンツにフリルを施したピンクの軽やかなシャツを合わせた着こなしを披露し「着回し抜群」と話した。
投稿ではほかにも、最近よく作っている料理や、夫の誕生日を家族で祝ったことなどを明かしている。
菊地は、2018年に一般男性と結婚。20年8月に第1子女児（5）の出産を報告し、今年3月に第2子女児（0）の出産を発表した。
