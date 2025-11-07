TAKAHIRO 復帰のATSUSHIに直球質問「いつまで一緒にやってくれるのかな」答えは…
EXILEのTAKAHIRO（40）が7日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。共にボーカルを務めるATSUSHI（45）に直球質問を投げかける場面があった。
そろって登場した2人。ATSUSHIは20年にグループを卒業したが、限定参加したツアーでTAKAHIROに向けて作った楽曲を共に歌い「なんかこう、コロナ禍で辞めてしまった自分の判断が正しかったのか」と自問自答、結局「会社とメンバーと、ファンの皆さんにごめんなさいして戻らさせていただいた」とグループに復帰したと回顧した。
TAKAHIROはこの際に聞いておきたいことがあると振られると、「まあこうやって一緒にまた歌を歌わせていただけることになって。果たしていつまで一緒にやってくれるのかなっていうのは聞いてみたいところだなっていう」と質問。
ATSUSHIは笑いながら「いやもう一度卒業して戻っているんで、もう2度目はないかなと思っているので」と回答。「もう死ぬまでEXILEでいる覚悟ですし。その覚悟で戻らせていただいたのもあるので、まあ声が出る限りはやりたいなと思ってますよ」とTAKAHIROに語りかけた。
TAKAHIROは喜び、「いやあもうぜひ。よろしくお願いします」と頭を下げた。