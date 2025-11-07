７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１０．２０ポイント（０．２５％）安の３９９７．５６ポイントと３日ぶりに反落した。

中国貿易統計の下振れが嫌気される流れ。取引時間中に公表された１０月の貿易統計では、輸出と輸入がそろって市場予想を下回り、中でも米ドル建て輸出は前年同月比で１．１％減少し、前月の８．３％増からマイナス成長に沈んだ（予想は２．９％増）。これまでに発表された月次の経済統計でも、中国景気の鈍化を示す内容が相次いでいる。もっとも、当局が景気を支えるため、追加の刺激策を打ち出すとの観測も根強く、下値は限定された。市場関係者の間からは、年内に政策金利や預金準備率が引き下げられるとの予想も聞かれている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテク関連の下げが目立つ。産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が４．６％安、スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）と銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）、携帯端末ＯＤＭ（相手先ブランドによる設計・生産）の華勤技術（６０３２９６／ＳＨ）がそろって２．９％安、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が２．８％安、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が１．９％安で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、ＡＩチップの中科寒武紀科技（カンブリコン・テクノロジーズ：６８８２５６／ＳＨ）が３．２％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は１．５％下落し、他の主要指数をアンダーパフォームした。

医薬株もさえない。昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が３．３％、江蘇聯環薬業（６００５１３／ＳＨ）が２．１％、江蘇恒瑞医薬（６００２７６／ＳＨ）が１．３％、馬応竜薬業（６００９９３／ＳＨ）が１．２％ずつ下落した。自動車株、金融株、公益株、不動産株、軍需産業株なども売られている。

半面、素材株はしっかり。化学品の万華化学集団（６００３０９／ＳＨ）が５．８％、鉄鋼の馬鞍山鋼鉄（６００８０８／ＳＨ）が２．４％、レアアースの広晟有色金属（６００２５９／ＳＨ）が１．９％、建材の安徽海螺セメント（６００５８５／ＳＨ）が１．３％ずつ上昇した。エネルギー株、食品飲料株、運輸株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が２．４１ポイント（０．９３％）安の２５７．３８ポイント、深センＢ株指数が０．２０ポイント（０．０２％）高の１３１３．９６ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）