7日、立憲民主党の長妻昭議員が生活保護費引き下げをめぐる判決に関して高市早苗総理を追及した。

【映像】長妻氏「謝罪して」→高市総理が謝罪した瞬間（実際の様子）

長妻議員は、国が2013〜15年に生活保護費を大幅に引き下げたのは違法だとした最高裁の判決を「前代未聞の判決」として「信じられないのは、政府は謝罪をしていただきたいと思うが、まだ謝罪されていない。ここで謝罪を高市総理、していただきたい」と迫った。

これに高市総理は「ご指摘の最高裁判決において、厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤・欠落があったと指摘されて違法と判断されたことについては、深く反省し、お詫びを申し上げます」と頭を下げた。

長妻議員は「それは政府の謝罪と受け取ってよろしいんでしょうか？」と確認。

高市総理は「少なくとも、内閣総理大臣である私の反省だ。厚生労働省において専門委員会を設置して、判決の趣旨や内容を踏まえた対応のあり方については検討を進めていると承知している。ただ、内閣総理大臣である私が深く反省しているというのは、お詫びでございます」と述べた。

長妻議員「少し進歩したと思います」

長妻議員は「『お詫び』という言葉は初めて出た。これは当然のことだ思う。そして、お金を下げるという処分が違法だと。処分取り消しになったのでお金をお返しすると。これは今検討中ということか？最終的にお金をお返しするということでよいか？」と質問した。

これに高市総理は「最高裁判決の趣旨及び内容を踏まえた対応のあり方については、今申し上げた通り、専門委員会で検討が精力的に進められている。この専門委員会の審議の結果を踏まえて適切に対応する」と答えた。

長妻議員は「少し進歩したと思います。『お詫び』というのが今までなかったので。総裁選の時に原告団のアンケートに答えた総裁候補は高市総裁だけだったので、ぜひ期待をしている。きちっとした対応をぜひしていただきたい」と述べた。

（ABEMA NEWS）