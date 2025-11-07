PEZとサンリオ「はぴだんぶい」が初共演♪ear PAPILLONNER限定アイテム発売

サンリオの人気キャラクター「はぴだんぶい」と、世界中で愛されるキャンディブランド「PEZ」、そして個性派ファッションブランド「ear PAPILLONNER」による夢のトリプルコラボが実現♡トートバッグやレインコートなど全5アイテムが登場します。かわいさと実用性を兼ね備えたアイテムは、2025年11月20日(木)より全国のear PAPILLONNER店舗およびPALCLOSETで発売開始♪

はぴだんぶい×PEZ×ear PAPILLONNERの限定デザイン♡

今回登場するコレクションは、サンリオの人気キャラクター「はぴだんぶい」とPEZの世界観をミックスした、遊び心たっぷりのデザインが魅力。

トートバッグ（S・M）、折り畳み傘、パス＆キーケース、レインコートの5アイテムがラインアップ。

どれもear PAPILLONNERだけのオリジナルアートで仕上げられており、ファンなら見逃せない内容です♪

ラインナップと価格をチェック！

トートバッグS

価格：10,780円（税込）

トートバッグL

価格：12,980円（税込）

折り畳み傘

価格：7,480円（税込）

パス＆キーケース

価格：9,350円（税込）

レインコート

価格：23,980円（税込）

どのアイテムもファッションと機能性を両立し、デイリーにもお出かけにも大活躍間違いなし。現在、PALCLOSETでは予約受付中です。お気に入りのアイテムは早めのチェックがおすすめ♡

発売日＆取り扱い店舗情報

発売は2025年11月20日(木)。全国のear PAPILLONNER店舗とオンラインストア「PALCLOSET」で販売されます。数量限定のため、確実にゲットしたい方はオンライン予約がおすすめ。

ⓒ 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663311

ⓒ & TM by PEZ AG, 2025

大人かわいいトリプルコラボをお見逃しなく♡

PEZのポップな世界観と、はぴだんぶいの愛らしさ、そしてear PAPILLONNERらしい洗練デザインが見事に融合した今回のコラボ。持っているだけで気分が上がるような特別なアイテムが勢ぞろいです。

限定アイテムで冬のおでかけをもっとハッピーに彩ってみませんか？