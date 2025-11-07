「どういう状態？」BLドラマ出演俳優、独特なモデルショットにファン困惑！ 「謎雰囲気」「なんかシュール」
俳優の庄司浩平さんは11月6日、自身のInstagramを更新。モデルショットを公開したところ、多くの反響が寄せられました。
【写真】庄司浩平の独特過ぎるモデルショット
コメントでは「どういう状態なのだろう？」「なに？なに？どうしたの!?」「なんかシュール」「疲れとれへん入り方やんか」「謎雰囲気が神秘的」「不思議な世界観でお気に入りになりました」「私も今日お風呂でやってみます！」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「疲れとれへん入り方やんか」庄司さんはバスタブの絵文字を添えて、1枚の写真を投稿。バスタブの中に服を着たまま入る庄司さんを上から撮影したモデルショットです。セーターやシャツ、ブーツなどを着用している庄司さんは、自分の体を抱き締めるようなポーズをしており、独特な世界観に圧倒されます。
モデルショットやオフショットもたびたび投稿たびたびInstagramでモデルショットやオフショットを投稿している庄司さん。9月20日にはドラマ『40までにしたい10のこと（テレビ東京）』のオフショットを公開しました。俳優の風間俊介さんとのツーショットは和やかな雰囲気です。ファンからは「この夏、庄司くんを知って、好きになれたことは、私の宝物です」「雀さんが風間くん、慶司が庄司くんで本当によかった！」などのコメントが寄せられました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
