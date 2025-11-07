¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢¼ÂÀï·Á¼°0¤Îà¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖá¤Ç´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ø¡¡Â¾µåÃÄÅê¼ê¤«¤é¤â»É·ã¡ÖÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¡¡µÜºê»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï7Æü¡¢¶¯²½¹ç½É2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£½é¤ÎÂåÉ½Áª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï¡¢Â¾µåÃÄÅê¼ê¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜÍµ¤Ï10·î30Æü¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¤«¤éÆü¤¬Àõ¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤âÅêµåÎý½¬¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢·Ú¤á¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£ÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½é¤ÎÂåÉ½Áª½Ð¡£ÌîÂ¼¤Ï½éÆü¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¾¾ËÜÍµ¤Ï¡ÖÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³ä¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÂÐ¶Ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÃæÆü¡¦¾¾»³¤äµð¿Í¡¦ÂçÀª¤ÎÅêµå¤ò¸å¤í¤«¤é¸«³Ø¡£Â¾µåÃÄÅê¼ê¤Îµå¤ò¸«¤Æ¡¢¶Ã¤¤«¤é¤«»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¸¤ã¥«¥¹¤ß¤¿¤¤¤Êµå¤·¤«Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤â¸«¤ËÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾éÃÌ¤âÈô¤Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤«¡¢°Õ¼±¤È¤«¡¢Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡8Æü¤Ï¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡×¡¢10Æü¤Ï¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅê¤²¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¾¾ËÜÍµ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÅÐÈÄ¤·¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¡£¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤â¡ÖÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡×¡Ê¾¾ËÜÍµ¡Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢15¡¢16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤¬à¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖá¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¾¾ËÜÍµ¤Ï¡ÖÂÎ¤Ï°Û¾ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯ËÜÁª¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë