¡Ö¥¥ã¡¼¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¡¹¬¤»¤½¤¦¡×31ºÐÇÐÍ¥¡õ26ºÐ²Î¼êà¤´Êó¹ð2Sá¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¡ÖÎÞ½Ð¤ë¡Ä¡×¡Ö2¿Í¤À¤±¤Î»þ´ÖÎ®¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÀÖÁ¿±ÒÆó¤È¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤¬¡Ä¡×
Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤àÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡31ºÐÇÐÍ¥¤¬26ºÐ²Î¼ê¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡Ä¡£¥Õ¥¡¥ó¤âÂç´¿´î¤Îà¤´Êó¹ð2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÁÎø¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤¬¤¦¡Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¤ÈÆü´Ú¹çÆ±½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖIZ*ONE¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡£
¡¡TVer¤Ç30ÉÃ¥Æ¥£¥¶¡¼¤¬ÆÃÊÌ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢¹ñÀÒ¤òÄ¶¤¨¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿Æó¿Í¤¬ËÂ¤°¥Ô¥å¥¢¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¡¢¾®ÎÁÍýÅ¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹Ã«Âç²ÏÌò¤ÎÀÖÁ¿¤È¡¢´Ú¹ñ¤«¤éÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø±¡À¸¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥ê¥óÌò¤Î¥Ø¥¦¥©¥ó¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤ò¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤«¤ó¡ª30ÉÃ¸«¤¿¤À¤±¤ÇÎÞ½Ð¤¿¡×¡Ö¥¥ã¡¼¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¤³¤ÎÆü¡¹¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¡¤¡¹¬¤»¤Ê¤¿¤áÂ©¤È¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¡Ö2¿Í¤ÎÆ·¡ÄÉ½¾ð¤¬ ¤¢¤Ê¤¿¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê2¿Í¡×¡Ö¥«¥ó¤Á¤ã¤ó¤³¤È¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤ÈÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬ÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢µï¤Æ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£