¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç½÷Í¥¤Îµ×½»¾®½Õ(33)¤¬ÂçÃÀàÇØÃæ´Ý¸«¤¨á»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇØÃæ¤¬¥¦¥¨¥¹¥È¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¥¬¥Ð¤Ã¤È³«¤¤¤¿¿å¿§¤Î¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥È¥à¡¢°û¤ßÊª¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥°¥é¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÇØÃæ¤Ñ¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö½Ð¤·²á¤®¤äw¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¥É¥¥É¥¡×¡ÖËèÆüËèÆü¡¢¹û¤ìÄ¾¤·¤Æ¤ë¤è♡¡×¡Ö¥Ê¥ó¥Ñ¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡¡µ×½»¤Ï2005Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ë²ÃÆþ¡£ÍâÇ¯¤Ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¤é¤ê¤ó¡ù¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î·îÅç¤¤é¤êÌò¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£09Ç¯¤ËÂ´¶È¡¢10Ç¯¤Ë½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖCanCam¡×(¾®³Ø´Û)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢15Ç¯¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£