Á´¹ñ3°Ì¡õÍ¥½¨Áª¼ê¾ÞàÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤·õÆ»½÷»ÒáÈëÅò¤ØË¬¤ì¤¿àÅòÍá¤ßÃåá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö°ìËÜ¼è¤é¤ì¤¿¡ªËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡×
Íá°á¤ÇÃÝÅá¤ò»ý¤Á¡Ä¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë»Ñ¤â¡ª
¡¡¶ÌÎµ´ú¹â¹»·õÆ»Âç²ñ¥Ù¥¹¥È8¤ÇÍ¥½¨Áª¼ê¡¢Á´¹ñÁªÈ´Âç²ñÃÄÂÎ3°Ì¤Î·õÆ»¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä29ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÅòÍá¤ßÃå»Ñ¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤·õÆ»½÷»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿º´Æ£¤¢¤«¤ê(29)¡áÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡á¤ÏX¤Ç¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤ÈëÅò¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ ²¹¤«¤¤¿Í¤¿¤Á¤È¤Î½Ð°©¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¥í¥±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢11·î7ÆüÊüÁ÷¡ÖÈëÅò¥í¥Þ¥ó¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¡£Íá°á»Ñ¤ÇÃÝÅá¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤È¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤¿2¼ïÎà¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡Á¡×¡ÖÏ¿²èÍ½ÌóºÑ¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö°ìËÜ¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆåºÎï¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö·õÆ»¤È¡¢åºÎï¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¼Ì¿¿¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥¤¥Ã¥Ñ¥¤ÈëÅòÆþ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£