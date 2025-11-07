1·î¤ËÆÍÁ³à·ëº§¡¢Î¥º§¡¢ºÆº§¡¢Ç¥¿±¡¢½Ð»ºáÆ±»þÊó¹ð¡Ä²æ¤¬»Ò¤Èà²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥Èá¸ø³«¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡Ö½Ð»ºÃæ¤Î»ö¸Î¡ÄÂ©»Ò¤ÎÇ¾¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¡×¡Ö½Å¾É¿ÈÂÎ¾ã³²»ù¤È¿ÇÃÇ¡Ä¡×¹ðÇò¤Ë±þ±ç¤ÎÀ¼
ÍÄ¤¤Â©»Ò¤È¼Â¤ÎËå¤ò¸ò¤¨¤¿ÏÂ¤ä¤«¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸½ÂåÈþ½Ñºî²È¤Î¾®ÃÓ·òÊå¤È¤ÎºÆº§¤ÈÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤òÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¤È¤Îà3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Á¥ã¥é¥ó¡¦¥Ý¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¡×¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡¢Ëå¤Î¤â¤â¤ò¸ò¤¨¤¿ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò£Ø¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¾®½Õ¡£3¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿YouTube¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤ÎÁÇÅ¨¤Ê²Î¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë!!¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª»ÒÍÍ¤ÈÁÇÅ¨¤ÊÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾®½Õ¤È¾®ÃÓ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Î¿ôÇ¯¤Î´Ö¤Ë·ëº§¡¢Î¥º§¡¢ºÆº§¡¢Ç¥¿±¤·¤Þ¤·¤ÆÀèÆüÌµ»ö½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿1·î¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡1·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Â©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼Â¤Ï½Ð»ºÃæ¤Ë»ö¸Î¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÆÍÁ³ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¶ì¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿§¡¹¤ÈÉÔ±¿¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µßµÞ¼Ö¤ÇÂç¤¤ÊÉÂ±¡¤Ë°Ü¤ê¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤ÏÇ¾¤ËÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÇ¾ÇÈ¤ÏÊ¿Ã³¡¢MRI¤Ç¤ÏÂçÇ¾¤ÎÁ´ÂÎ¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¿§¡¹¤È¤Ç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö½Å¾É¿ÈÂÎ¾ã³²»ù¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½Ð»º¤Þ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë½çÄ´¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÂ©»Ò¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÄ´¤Ù¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤ë¤Û¤É¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢º£¤Î¾õÂÖ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÂçÊÑ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¶ìÇº¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£