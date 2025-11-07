日本空港ビル、今期経常を4％上方修正・最高益予想を上乗せ

日本空港ビルデング <9706> [東証Ｐ] が11月7日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比0.2％増の203億円となり、従来の4.6％減益予想から一転して増益で着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の385億円→399億円(前期は357億円)に3.6％上方修正し、増益率が7.8％増→11.7％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比26.9％増の195億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比8.9％増の104億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の15.3％→15.5％に上昇した。



株探ニュース

