ＷＤＢココ、上期経常が40％減益で着地・7-9月期も48％減益

ＷＤＢココ <7079> [東証Ｇ] が11月7日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比40.0％減の4億円に落ち込み、通期計画の11.1億円に対する進捗率は36.2％にとどまり、5年平均の49.6％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比11.3％増の7億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常利益は前年同期比48.3％減の1.6億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の24.8％→14.3％に大幅低下した。



株探ニュース

