µÜºê¸ãÏ¯»á¤¬ÌÀ¤«¤¹µÜºê½Ù´ÆÆÄ¤Î¶á¶·¡ÖËèÆü¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤Æ£²¡¢£³»þ´Ö³¨¤òÉÁ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡Âè£·£³²óÌ±´ÖÊüÁ÷Á´¹ñÂç²ñ¤¬£·Æü¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥¨¥¹¥Ñ¥·¥ª¡¡¥Ê¥´¥ä¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯´ÆÆÄ¤ÎµÜºê¸ãÏ¯»á¤¬µÇ°¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£±éÂê¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤È¥é¥¸¥ª¤ÎÌ¤Íè¡¢¥¸¥Ö¥ê¤ÎÌ¤Íè¡×¤À¤¬¡¢ÏÃ¤Ï£Á£É¤Îº£¸å¤ä¸½ºß¤ÎµÜºê½Ù´ÆÆÄ¤ÎÌÏÍÍ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ö±éÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤Î¤¿¤á½ÐÀÊ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁíÍýÂç¿Ã¤Î½Ë¼¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¤òºÒ³²»þ¤Î¿×Â®¤«¤ÄÀµ³Î¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñ´ðÈ×¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡ÖÀ¸À®£Á£ÉÅù¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Îµ¶¾ðÊó¤ÎÎ®ÄÌ³È»¶¡×¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇ½ÎÏ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤ò´Þ¤à²æ¤¬¹ñ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤ÎÂÐ³°Çä¾å³Û¤Ï£¶Ãû±ß¤ËÇ÷¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë¼¡¤°Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³¤³°Å¸³«¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´ó¤»¤¿¡£
¡¡¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ä£Á£É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êÆâ¤Ç¡Ö°ìÈÖ£Á£É¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦µÜºê´ÆÆÄ¤Ïº£Ç¯¡¢¤½¤Î¿Ê²½¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£Á£É¤Çºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡¢±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍ¥Îôº¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬ÁêÅö¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï¤Þ¤À£³£Ä£Ã£Ç¤Ý¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¼ê½ñ¤¤Î¥¢¥Ë¥á¡¢£²£Ä¤Ç¿Í¤Î¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¶á¤¤¾Íè¡Ö£±¿Í¤Ç¡Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡Ëºî¤ì¤ë¡££Á£É¤È°ì½ï¤ËÊª¸ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢£Á£É¤È³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢À¼¤â²»³Ú¤â£Á£É¤Ç¤Ä¤±¤Æ£±ËÜ¤ÎÄ¹ÊÔ¤¬¤Ç¤¤ë¡×¥ì¥Ù¥ë¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ºÇ¶á¤ÎµÜºê½Ù´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËèÆü¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤Æ£²¡¢£³»þ´Ö³¨¤òÉÁ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤½¤ÎàºîÉÊá¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤¬¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¡¢¤È¤¤¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¸«¤Æ¤â³Î¤«¤Ë¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¤Ã¤Æ¡£¶õÁÛ¤È¤«ÌÑÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¸«¤¿¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÌÇò¤¤¤±¤ÉÉÝ¤¤¡£¤â¤·±ÇÁü¤Ë¤·¤¿¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡£¾¦¶ÈºîÉÊ²½¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢£¸£´ºÐ¤Î½Ù´ÆÆÄ¤¬¸µµ¤¤Ê¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£