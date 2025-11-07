◆プロボクシング▼ライト級（６１・２キロ以下）１０回戦 今永虎雅―アルマンド・マルティネス（１２月２７日、サウジアラビア・リヤド）

前日本ライト級チャンピオン・今永虎雅（２６）＝大橋＝が１２月２７日、サウジアラビア・リヤドで、ＷＢＡ世界同級３位アルマンド・マルティネス（３０）＝キューバ＝と対戦することが７日、都内会見で発表された。サウジアラビア総合娯楽庁が開催する「リアド・シーズン」のボクシングイベント「ナイト・オブ・サムライ」で行われる。

同イベントは同門の先輩、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥がメインイベントでアラン・ピカソ（メキシコ）の挑戦を受ける。同じイベントで試合を行う今永は「尚弥さんと同じリングに立てることを光栄に思う」と感謝した。対戦相手のマルティネスは世界３位で１７戦全勝１５ＫＯという強豪。プロデビュー以来最強の相手となる今永は「この一戦に勝って世界にアピールしたい。来年、上のレベルで戦う試合につなげたい」と意気込む。

今永は奈良・王子工で史上初の高校８冠を達成。東洋大に進学後も国体や国際大会に優勝し、アマ１０冠という輝かしい経歴を手土産にプロ入り。今年９月に村上雄大（角海老宝石宝石）を下し９戦全勝（５ＫＯ）で日本ライト級王座を獲得した。サウスポースタイルから長いリーチをいかした右ジャブが得意で、何よりスピードが最大の武器だ。元３階級制覇王者の八重樫東トレーナーは「ライト級は世界的に層の厚い階級。日本人がライト級で世界に通用するところを証明したい」と期待する。勝てば一気に世界挑戦へと近づく大一番。今永は「次の相手はスピードとキレだけでは勝てない。総合的に伸ばして臨みたい」と言葉に力を込めた。