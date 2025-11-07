この先、移動性高気圧と低気圧や前線が交互に入れ替わり、全国的に短い周期で天気が変わるでしょう。日ごとの気温差が大きい一週間になりそうです。また、10日(月)は北日本と東日本の日本海側で、荒れた天気になるおそれがあります。

晴れは長くは続かず 9日は雨で10日は雪の所も

明日8日(土)は午前中を中心に晴れるでしょう。午後は雲が多くなり、九州では夜に雨が降り出す所がありそうです。そのほかの地域は、傘なしでお出かけできるでしょう。





次に天気が大きく崩れるのは、明後日9日(日)です。朝から広い範囲で雨が降り、日本海側の地域や関東で雨脚が強まる所があるでしょう。10日(月)は、北日本と東日本の日本海側は、雨から次第に雪に変わり、荒れた天気になるおそれがあります。一方で、太平洋側と西日本は晴れそうです。東日本、西日本では20度くらいまで気温が上がり、過ごしやすい陽気になるでしょう。

10日は日本海側で荒れた天気のおそれ

10日(月)は、北日本付近は、西高東低の冬型の気圧配置になり、上空に寒気が流れ込むでしょう。



北海道から北陸の日本海側を中心に、雨が降り次第に雪に変わる所があるでしょう。風が強まり、荒れた天気になるおそれがあります。



北海道では雪になる所があり、東北から北陸も山沿いを中心に、雨に雪が交じる所があるでしょう。関東北部の山でも、みぞれや雪の所がありそうです。峠道を運転される予定がある方は、冬用タイヤの準備をしておいた方がよさそうです。

日ごとの気温差が大きい一週間

この先日ごとの気温差が大きくなります。東京を例にみてみると、今日7日(金)は東京都心の最高気温は21.7℃と6日ぶりに20℃を超えました。この暖かさは続かず、明日8日(土)はグッと気温が下がり、日中も肌寒く感じられるでしょう。

9日(日)は雨が降り、昼間は12℃くらいまでしか気温が上がらず、寒い一日になりそうです。ただ、このまま冬に突入とはならず、10日(月)は冬型の気圧配置で、太平洋側は晴れて気温が上昇。日中は日差しの暖かさを感じられそうです。気温が上がる日は朝晩と昼間の気温差が大きくなりそうです。



日ごとに最高気温を確認して服装選びをするようにしましょう。

気温と服装の目安

気温と服装の目安では、20℃前後では「長袖シャツ」、15℃前後では「カーディガン」や「セータ」となっています。この先一週間は、秋服と冬服を日ごとに使い分ける方がよいでしょう。人により、暑さや寒さの感じ方も異なるため、あくまでも目安とお考えください。