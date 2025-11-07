【前後編の後編／前編を読む】冬山ハイキング中に忽然と消えた幼馴染 同行者は「途中で帰った」と言い張るが…集合写真に写った“黒い影”が意味するものは

これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。

大学生の和朗さんは、ある日、入院明けの幼馴染・Aと大学の同級生らと高尾山のハイキングへ出かけた。ゴール地点でAの不在に気づいたが、友人らは「Aは途中で帰宅した」と言い張る。帰路についた和朗さんが、電車での居眠りから目覚めると、病院のベッドに横たわっていた。母の説明によれば、ハイキングの途中で帰ったのは和朗さんで、Aの家の前で倒れていたという。そしてAは「数か月前から植物状態」とも。戸惑った和朗さんが同級生に電話すると「Aくんとは会ったこともない、名前すら知らない」と告げられ、困惑は深まる一方……。

「この先、何年もずっと」…一緒にいられると思っていた幼馴染が

＊＊＊

「凄く変なことを言うけれど、僕も高尾山まで一緒に歩いていたような気がしてしょうがないんだよね」

同級生との通話で、和朗さんはそう正直に打ち明けた。記憶のすべてが間違っているようだ。

「僕、頭がおかしくなっちゃったのかな？」

「……とにかく今は何も考えないでゆっくり休みな」

同級生は和朗さんを案じてくれた。

「でも、いろいろ気になって眠れそうもないよ。……あっそうだ！ 陣馬高原で一緒に写真を撮ったよね？ あれをLINEで送ってよ」

和朗さんは、高原での記念撮影と、そのとき妙にピントがぼけて暗く写っていたAの姿を思い返していた。

あれはたしかにみんなで撮ったはずだ。そして、「Aくんだけ黒っぽくてピンボケだ」と話していた。その張本人から写真を送らせてみよう、と思いついたのだ。

しかし、いざ送られてきた写真を見ると、Aはどこにも写っていなかった。

――Aは植物状態で入院したままなのだ。そう知らされた今となっては、案の定と言うべきかもしれない。

ただ、友人に送ってもらったその写真にも怪しい点があった。

会えないAくん

「和朗くんが、ピンボケに撮れちゃっているんだよね。変に顔が黒っぽいし。アプリで加工したら直せるかもしれないけど……。なんで撮ったときに気がつかなかったんだろう？」

電話を切った後、母にその写真を見せながら、「こういうのを“影が薄い”と言うのかな？」と言うと「そんな縁起でもないことを言わないの！」と叱られた。

だが、そう言いつつ母も「悪い予感が的中しちゃったのよ」などと不気味なことを述べた。

「あんたが出掛けるとき、胸騒ぎがしたんだ。そしたら、こんなことになって」

「でも身体は何ともなさそうだよ。どこも痛くも痒くもない。……ねえ、お母さん、Aくんについてもう少し教えて。本当に植物状態なの？ 信じられない！ だって今朝までLINEでやりとりしていたし……」

「……不思議ね。Aくんは、肺炎のウィルスが脳に入って感染症を起こして、9月の初め頃には植物状態の診断が下っていたそうよ。ご両親は、意識が回復する見込みがゼロではないとおっしゃっていたけれど……。この病院にいるのよ」

「えっ？」

「うん。そうなの。Aくんは、この病院に入院しているの」

和朗さんは脳波に異常がなく、CTスキャンの結果にも問題が見られなかったことから、翌日の午後には退院できた。

母がAの母親に連絡して、退院前にAの病室を見舞う算段を取りつけてくれた。

だが、母と2人で行こうとしたところ、どうしてもAの部屋に辿り着けない。

Aの母にLINEで場所を再び確認してもダメで、看護師に案内してもらおうとすると、すぐにその看護師に呼び出しが掛かってしまった。



やがて、和朗さんには、Aが来ないでほしいと思っているのではないかと思われてきた。

「もういいよ。きっとAくんは今の姿を見られたくないと思っているのに違いない」

彼がそう言うと、母は悲しそうにうなずいた。

「……そうかもしれないね。Aくんの身体の方は意識を取り戻せなくなっていても、魂は生きているのでしょうね。きっと、あんたたちと遊びたかったのよ」

思い出の池

それから約1年が経ち、世間はコロナ禍に見舞われた。当時、大学はオンライン授業ばかりで、和朗さんは、日課のジョギングに励む他は、家に籠りっきりで過ごすことが多かった。

走りに出るのは、人目につかない早朝か深夜で、必ずマスクを着用していた。

その日は23時頃に出発した。

家から1キロメートルほど離れたところにある大きな公園の外周を一巡りして戻ってくるのが、彼の定番のコースだった。

人気のある公園だったが、いつもこのぐらいの時刻になると、人影はほぼ途絶えていた。

コロナ禍が始まってからは、ますますその傾向が強まっていると思われ、公園の周辺ではジョギング中に人に遭ったためしがなかった。



息苦しくなってマスクをずらしても、誰かに迷惑を掛ける気遣いが要らないわけだ。



公園を1周して復路に入る前に、彼は立ち止まって足踏みをしながらマスクを外して深呼吸した――これも毎度のことだった。習慣と言ってもいい。

新鮮な空気が肺に流れ込み、冷たい夜風が火照った頬を撫でる。辺りは静寂に満たされて、公園の中から枯れ葉と水の匂いが漂ってきていた。

この公園には池があった。

そのとき、なぜか突然、小学生の頃、その池に小さな舟を浮かべてAと遊んだときの情景が、彼の脳裏に鮮やかに蘇った。

たしか小3のときだ。夏休みの工作で、Aと同じものをこしらえることにしたのだ。

ゴム動力でプロペラを回して進む小舟を作った。そして、提出する前に1度、この池で競争させた。最初はAが勝ち、2度目は和朗が勝った。

すると、「これで2人とも勝ちってことにしよう」とAが言った。

Aの舟の方が、出来が良かった。だから、もう1回やっていたら、きっとAが勝ったのに。

――心のやさしい、好いヤツだった。

Aとの別れ

鼻の奥がツンとして、泣きそうな気分になりながら、彼はマスクを掛け直して家の方へ道を戻り始めた。

間もなく気がついた。後ろからヒタヒタと足音がつけてくることに。

走りながら振り返っても、誰もいない。

しかし足音は止まない。

思い切って、身体ごと後ろを向いてみた。

途端に真正面から重い風圧を受けて、彼はその場に激しく尻もちをついてしまった。

と、思うや否や、見えない足に腹を踏まれた。

仰向けに倒れた身体の上を踏みながら、何者かが通り過ぎていった感触と重量を覚えた。

痛みを伴い、確かに踏まれたようだったが、それの姿形を目で捉えることが出来なかった。

だが、足音と気配は続いていた――彼の家の方へ向かっていると思われた。

意を決して後をついていくと、姿の見えない何者かは、彼の自宅の手前で脇道へそれた。

その道の先にあるもの。それはAの家だった。

そこで、ある予感が閃き、彼は足を速めて真っ直ぐに帰宅した。



玄関のドアを開けた直後、まだ靴も脱がないうちに、廊下の先のリビングルームの方から固定電話が鳴る音が聞こえて、次いで、母の声がした。

「はい。ああ、Aくんのお母さん。えっ……そうですか……。あ、あの、和朗は、ちょうど今、帰ってきたようです！ 少々お待ちください」

呼ばれるまでもなく走っていくと、蒼ざめた顔で母が受話器を差し出して、「Aくんが」と言った。

Aは、ついさっき息を引き取ったとのことだった。

Aくんの残像

「あの夜、Aくんの幽霊に踏まれた腹と左肩の辺りに青痣が出来て、しばらくの間、押すと痛んだものです。……あれから5年経ちました。とても奇妙なことなんですけど、入院中にいったん見失っていたAくんのLINEを、後に僕は検索して見つけることができたのですが、彼が肺炎をこじらせる前までしかトーク画面が残っていませんでした。それから、僕だけが変に薄暗くてピンボケに写っていた陣馬高原で撮った記念写真は、その後、次第に僕の姿がクリアに明るくなってきて、ふつうに撮れている感じに変化したんですよ。……一生忘れられないと思います。一連のこの出来事も、Aくんのことも」

2021年の暮れ頃に亡くなったため、時節柄、葬儀の折にAの死に顔を見ることは叶わなかったが、それで良かったのかもしれないとも彼は語っていた。

「ハイキングの日のAくんは、初めのうちは元気そうでしたからね。あの朝、駅で待ち合わせをしたときのAくんの大きな笑顔……。あれが僕に憶えていてもらいたいと彼が望んだ姿だったのだと今は思います。Aくんは、僕の大学の友人たちとも楽しそうに会話していました。あのとき……僕もAくんも、とても若かった。僕は、ああいう日常がこの先もずっと続くと信じていましたし、彼だってそう思いたかったはずです。“こうありたい”と強く願うAくんの気持ちが奇跡を起こしたんじゃないかな」

この一連の出来事を、Aによる憑依現象だと解釈することも可能だろう。

つまりAが和朗さんの肉体と意識をジャックして、束の間の自由を満喫したというふうにも考えられるのだ。

だが、私は、和朗さんの体験談を傾聴しているうちに、植物状態でベッドに寝ていたAの想いが、快復して元気を取り戻した世界線を現出させたのだと信じたい気持ちに駆られた。

凄い神通力だ。その力は陣馬高原の辺りで燃料切れになってしまったのかもしれないけれど、和朗さんの胸には無二の親友の明るい面影が深く刻みつけられた。

――若くして逝った青年の無念を思いつつ、その魂の安寧を願ってやまない。

＊＊＊

川奈まり子（かわな まりこ）

1967年東京生まれ。作家。怪異の体験者と場所を取材し、これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集。怪談の語り部としても活動。『実話四谷怪談』（講談社）、『東京をんな語り』（角川ホラー文庫）、『八王子怪談』（竹書房怪談文庫）など著書多数。日本推理作家協会会員。怪異怪談研究会会員。2025年発売の近著は『最恐物件集 家怪』（集英社文庫8月刊／解説:神永学）、『怪談屋怪談2』（笠間書院7月刊）、『一〇八怪談 隠里』（竹書房怪談文庫6月刊）、『告白怪談 そこにいる。』（河出書房新社5月刊）、『京王沿線怪談』（共著:吉田悠軌／竹書房怪談文庫4月刊）

デイリー新潮編集部