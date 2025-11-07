【前後編の前編／後編を読む】一緒にいたはずの幼馴染は「ずっと植物状態」だった？ 大学生の記憶に残った“足音”と“青痣”の切なさ

これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。今回は、大学生と幼馴染の身に起きた物語を紹介する。



＊＊＊

【写真を見る】「幽霊でもいいから会いたい」残された遺族の心を救う“死者との再会”

2019年12月28日は土曜日で、東京都郊外に住む当時20歳の大学生・和朗さん（仮名）はかねて予定していたハイキングのために早朝、自宅を出発した。

「行ってきます」

母が玄関まで見送りに来た。

天気は快晴、楽しいハイキングだった…途中までは

「気をつけてね。スマホは持った？ 帰りは何時頃になるの？ 体調は平気なの？」

彼は違和感を覚えて、母の顔を振り返った。

母はやたらと干渉してくるタイプではなく、むしろ放任気味だったのだ。ましてや彼は子どもの頃から人並み外れて頑健で、風邪も滅多にひかないたちだ。

それなのに、母は今朝に限ってなぜか不安そうな表情だ。

「急に、どうしたの？」

と彼は訊ねた。

「理由はないけど、なんとなく心配で……」

母は悩ましげに答えた。

「大丈夫だよ。Aくんと駅で待ち合わせしているから、もう行くよ」

「Aくん、入院したって言ってなかったっけ」

Aは幼稚園から高校まで同じ学校に通った近所の幼なじみだ。

和朗さん以上に健康優良児だったAが夏風邪をこじらせて入院するに至り、周囲を驚かせたのが8月。10月半ばには退院して「来春まで大学を休んで療養に努めることにした」と知らせてきた。以来、たびたび彼とLINEで連絡を取り合っているが、Aは最近ではすっかり体力も戻り、時間を持て余しているようだった。

「あれ、言ってなかったっけ？ Aくんなら、とっくに退院したよ！ じゃあ……」

「遅くなりそうなら電話して。本当に気をつけてね」

母は最後まで心配顔だった。

行方不明

その日は全国的に冷え込んで、北海道から北陸にかけて降雪があり、東京圏も、天気こそ快晴だったが、最高気温は前日より3℃も下がって10℃前後と低かった。

ハイキングの参加者はAと和朗さん、和朗さんと同じ大学の同級生2人だ。

実は先月、Aを除く3人で、高尾山の麓のスパで温泉とサウナを愉しんだのだが、そのとき陣馬山から高尾山へ縦走するハイキングを思いつき、休学中で閑そうにしていたAを和朗さんが誘った次第である。

陣馬山から高尾山までは約15ｋｍで、「ハイキング初心者向けのコース」としてネットで紹介され、スマホで検索したら上位に出てきたのである。

終点は高尾山の麓だから、前回に利用した温浴施設で再び温泉とサウナを堪能して締め括るというのは、たいへん良いアイデアだと思われた。

ところが……。

「ゲッ！ これって“道”じゃなくない？ ちょっとキツすぎん？」

初心者向けのはずが、思いのほか本格的な山歩きになってしまったのだ。

「来ちゃったものは仕方ないから、急ごう。……で、さっさとサウナに入ろうぜ！」

励まし合いつつ歩き、約7時間後には高尾山を下りることに成功したものの、そのときには全員ヘトヘトになっていた。

しかも、件の温浴施設に到着してみたら、Aの姿が見当たらない。

「大変だ、Aくんがいない！ 僕、ちょっと探してくるから、先に入っていて！」

和朗さんは、2人を温浴施設に行かせ、Aを探すために道を戻ろうとした。

ところが、そんな彼を同級生たちが呼びとめた。

「和朗くん、しっかりしろ。Aくんは途中で帰ったじゃないか」

「そうだよ。陣馬山の白馬のところで別れたよ。そろそろ家に戻っている頃だ」

いやな胸さわぎ

いわく、Aは陣馬山高原の名所である「白馬のモニュメント」前で記念撮影をした後、下山したらしいのだが……和朗さんの記憶では、Aはその後も一緒にいたはずだった。

「そんなわけがない。さっきまで、そこにいただろう？」

和朗さんは、どうしても納得がいかなかった。

そこでAにLINEを送ろうとして、奇妙なことに気がついた。

AのLINEアカウントが見つからないのだ。

「あれ？ 間違って削除しちゃったのかな……」

スマホを弄っていると、彼と同じく傍らでスマホの画面を操作していた同級生がアッと声を上げた。

振り向くと、「この写真おかしくない？」と言って、スマホの画面をこちらに向けた。

見れば、白馬のモニュメントの前で撮った写真が表示されていた。

大学の仲間2人がくっついて並び、彼らと和朗さんに挟まれてAが立っている。

「わからないな。どこが変なの？」

「よく見て。Aくんだけ黒っぽくてピンボケだよ。こんなふうに写ることってあるかな」

たしかに、言われてみればそのとおりで、Aの姿だけが暗く翳って、輪郭も水に滲んだかのように曖昧になっていた。



和朗さんは急に胸を衝かれたように感じて、居ても立っても居られないほど気が揉めてきた。

「なんだかAくんが心配だ。僕、先に帰るよ。せっかく来たんだから2人はゆっくりして行きな」

「そうか。気になるから、何かわかったら連絡して」

2人と別れて和朗さんは帰路に就いた。

目覚め

高尾駅から中央線の上りに乗って……和朗さんはいつしか居眠りしていたようだ。

ハッと気づくと、白い天井が目に飛び込んできた。

「和朗！ 和朗！ すみません！ 息子が目を覚ましました！」

すぐそばで母の声がした。

――ここはどこだ？

彼は混乱しながら辺りを見回そうとしたが、人工呼吸器に邪魔をされて思うようにいかなかった。

呼吸器が装着され、点滴の管に繋がれて、力なく横たわっている我と我が身の状況が、じわじわと把握できてくるのと同時に、医師や看護師に取り囲まれて、周囲が慌ただしくなってきた。

「どこか痛いところはありませんか？ お名前は？ ここがどこだかわかりますか？」

パニックになりそうな気持を必死で抑えて、彼は医師の質問に答えた。

間もなく担当医と母から説明を受けて、彼は自分の身に何が起きたのか、おおよそのことを理解した。

彼は自宅を出発して3〜4時間あまり後、おそらく午前10時頃にAの家の玄関先で倒れているところを、Aの家人に発見されたのであった。

靴が泥で汚れていること以外は、朝、家を出たときの姿のままで、怪我もなさそうだったが、名前を呼んでも肩を揺すっても目を覚まさないので、救急車が呼ばれた。

「さっきまでAくんのお母さんもいたのよ」

そう言いながら、母はハンカチで涙を拭っていた。泣くほど心配をかけてしまったか……と思う間もなく、母の次の言葉で、彼は心の底から驚くはめになった。

「Aくん、植物状態なんですって？ どうして、もう退院したなんて嘘をついたの？」

これを聞いて和朗さんは再び混乱してしまった。だが、しばらくして落ち着きを取り戻すと、スマホでハイキングの仲間にLINEして、現在の自分の状態とすぐに確認したいことがある旨を伝えた。

消えたAくん

即座に既読がついて、電話が掛かってきた。

「病院にいるの？ 和朗くん、やっぱり、だいぶ具合が悪かったんだね」

「やっぱり？ やっぱりって何だよ？」

「疲れたって言って、陣馬山で抜けて帰っちゃったじゃないか」

「ちょっと待て！ それはAくんだろう？」

「ええっと……Aくんって誰？」

このときの会話で、現在の彼らにとって、「Aは最初から存在しなかった」ことが明らかになった。

和朗さんの記憶では、途中で抜けて帰ったのはAだった。

Aが消えたのは高尾山を下山したときで、それについて同級生たちと話しており、そのとき彼らは「Aが陣馬山で抜けた」と言っていたではないか……。

しかし、今あらためて彼らから話を聞いてみると、陣馬山で下山したのは和朗さん自身であって、Aについては会ったことはおろか名前すら聞いたことがないというのである。

「僕たちは予定どおり高尾山まで踏破して、温浴施設で小一時間過ごして、今は居酒屋にいる。もうすぐ帰るよ」

「途中で休み休み歩いたせいか、陣馬山の登り口から高尾山の麓まで6時間以上かかっちゃったよ」

和朗さんがスマホの時計をあらためて見ると、時刻は18時を回っていた。

＊＊＊

幼馴染のA、大学の同級生たちと楽しくハイキングしていたはずなのに……記憶がおかしい。Aはどこに……。【記事後編 】では、和朗さんとAのその後に迫る。

川奈まり子（かわな まりこ）

1967年東京生まれ。作家。怪異の体験者と場所を取材し、これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集。怪談の語り部としても活動。『実話四谷怪談』（講談社）、『東京をんな語り』（角川ホラー文庫）、『八王子怪談』（竹書房怪談文庫）など著書多数。日本推理作家協会会員。怪異怪談研究会会員。2025年発売の近著は『最恐物件集 家怪』（集英社文庫8月刊／解説:神永学）、『怪談屋怪談2』（笠間書院7月刊）、『一〇八怪談 隠里』（竹書房怪談文庫6月刊）、『告白怪談 そこにいる。』（河出書房新社5月刊）、『京王沿線怪談』（共著:吉田悠軌／竹書房怪談文庫4月刊）

デイリー新潮編集部