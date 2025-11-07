７日の東京株式市場で日経平均株価は反落。米株安を受けハイテク株などが売り先行となり、日経平均株価は一時５万円台を割り込んだが売り一巡後は下げ渋った。



大引けの日経平均株価は前日比６０７円３１銭安の５万０２７６円３７銭。プライム市場の売買高概算は２５億５２１０万株。売買代金概算は６兆９９４８億円となった。値上がり銘柄数は８７４と全体の約５４％、値下がり銘柄数は６８２、変わらずは５８銘柄だった。



前日の米株式市場でＮＹダウは３９８ドル安と反落。ナスダック指数も下落した。米雇用情勢への警戒感が台頭し売りが優勢だった。米国株が下落した流れを受け、東京株式市場も値を下げてスタート。ＡＩ・半導体関連などハイテク株を中心に売りが膨らみ、日経平均株価の下げ幅は一時１２００円を超え４万９６００円台まで売られる場面があった。指数への寄与度が高いアドバンテスト＜6857＞やソフトバンクグループ＜9984＞が下落し、全体相場を押し下げた。為替相場が一時１ドル＝１５２円台後半へ円高が進んだことも警戒された。ただ、後場に入ると日経平均株価の下げ幅は縮小。５万円割れの水準では押し目買いが流入した。高市首相が衆院予算委員会で、経済財政運営に関し、基礎的財政収支（ＰＢ）の単年度での黒字化を目指す姿勢を取り下げる考えを表明。積極財政への期待が高まったことも、相場の下支え要因となったようだ。結局、大引けにかけて下げ渋り日経平均株価は５万円台を維持して取引を終えた。



個別銘柄では、レーザーテック＜6920＞やディスコ＜6146＞、東京エレクトロン＜8035＞が安く、三菱重工業＜7011＞やＩＨＩ＜7013＞が値を下げた。トヨタ自動車＜7203＞やソニーグループ＜6758＞も軟調で日立製作所＜6501＞や任天堂＜7974＞が下落した。イビデン＜4062＞やローム＜6963＞が急落。味の素＜2802＞はストップ安。後場に決算を発表したフジクラ＜5803＞は業績予想を上方修正したものの材料出尽くし感から売られた。



半面、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やダイキン工業＜6367＞が高く、ファーストリテイリング＜9983＞や良品計画＜7453＞が値を上げた。ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ＜3563＞やＫＤＤＩ＜9433＞、中外製薬＜4519＞が買われた。前日に今期業績予想の上方修正を発表したリクルートホールディングス＜6098＞が急伸した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

