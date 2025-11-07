FE名古屋がマーク・バートンと契約…B2経験ある27歳ガード「一日でも早くプレーしたい」

11月7日、B1西地区のファイティングイーグルス名古屋は、元福島ファイヤーボンズのマーク・バートンと、2025－26シーズンの新規選手契約に合意したと発表した。

神奈川県出身で現在27歳のバートンは、182センチ74キロのポイントガード兼シューティングガード。NCAAディビジョン2のファイエットビル州立大学出身で、2021－22シーズンに当時B2のアースフレンズ東京Z、2023－24シーズンに福島でプレーした経験を持つ。直近の経歴では2024－25シーズンにルワンダのユナイテッド・ジェネレーションズ・バスケットボール・キガリでプレーしていた。

今回の契約発表に際してバートンは、「FE名古屋のファンの皆さんのために一日でも早くプレーしたいと思っています。これから一緒に戦っていきましょう！皆さんと一緒に、CSの舞台へかけあがります」と、クラブを通じてコメントした。

現在4勝9敗と黒星が先行するFE名古屋では、右足首を手術した宇都宮陸に続き、須藤タイレル拓も全治約1カ月の右腹斜筋挫傷と診断され、ガードポジションの選手たちが相次いで負傷離脱中。穴を埋めるような形で加入したB1初挑戦の男はどのようなパフォーマンスを見せるのか注目だ。

【動画】直近のFE名古屋戦ハイライト映像