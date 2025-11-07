¿¥ÅÄÅ¯Ïº¡¢¡Ø¸¸ÁÕÌëⅩ¡Ù¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö3²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¡¡¥·¥êー¥º¤ÎÀáÌÜ¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë
¡¡¿¥ÅÄÅ¯Ïº¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¥·¥êー¥º¡Ø¸¸ÁÕÌëⅩ¡Ù¤ò2026Ç¯2·î¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§THE ALFEE¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡ß¹á¼è¿µ¸ã¡¢TUBE¡ß¶áÆ£¿¿É§¡ß¿¥ÅÄÅ¯Ïº¡Ä¡Ä²Æ¤ÎÂç·¿²»³ÚÈÖÁÈ¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤Ë¤âÃíÌÜ¡Ë
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£10²óÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¥êー¥ººÇ¿·¾Ï¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÌ¾¶Ê¤ò¡È¸¸¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤²»À¤³¦¡É¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢11·î27Æü¤è¤êClub BBL²ñ°÷¡¿Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡¢12·î4Æü¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë