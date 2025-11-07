東京株式（大引け）＝６０７円安と反落、ハイテク株売られ一時５万円割れに 東京株式（大引け）＝６０７円安と反落、ハイテク株売られ一時５万円割れに

７日の東京株式市場で日経平均株価は反落。米株安を受けハイテク株などが売り先行となり、日経平均株価は一時５万円台を割り込んだが売り一巡後は下げ渋った。



大引けの日経平均株価は前日比６０７円３１銭安の５万０２７６円３７銭。プライム市場の売買高概算は２５億５２１０万株。売買代金概算は６兆９９４８億円となった。値上がり銘柄数は８７４と全体の約５４％、値下がり銘柄数は６８２、変わらずは５８銘柄だった。



前日の米株式市場でＮＹダウは３９８ドル安と反落。ナスダック指数も下落した。米雇用情勢への警戒感が台頭し売りが優勢だった。米国株が下落した流れを受け、東京株式市場も値を下げてスタート。ＡＩ・半導体関連などハイテク株を中心に売りが膨らみ、日経平均株価の下げ幅は一時１２００円を超え４万９６００円台まで売られる場面があった。指数への寄与度が高いアドバンテスト<6857.T>やソフトバンクグループ<9984.T>が下落し、全体相場を押し下げた。為替相場が一時１ドル=１５２円台後半へ円高が進んだことも警戒された。ただ、後場に入ると日経平均株価の下げ幅は縮小。５万円割れの水準では押し目買いが流入した。高市首相が衆院予算委員会で、経済財政運営に関し、基礎的財政収支（ＰＢ)の単年度での黒字化を目指す姿勢を取り下げる考えを表明。積極財政への期待が高まったことも、相場の下支え要因となったようだ。結局、大引けにかけて下げ渋り日経平均株価は５万円台を維持して取引を終えた。



個別銘柄では、レーザーテック<6920.T>やディスコ<6146.T>、東京エレクトロン<8035.T>が安く、三菱重工業<7011.T>やＩＨＩ<7013.T>が値を下げた。トヨタ自動車<7203.T>やソニーグループ<6758.T>も軟調で日立製作所<6501.T>や任天堂<7974.T>が下落した。イビデン<4062.T>やローム<6963.T>が急落。味の素<2802.T>はストップ安。後場に決算を発表したフジクラ<5803.T>は業績予想を上方修正したものの材料出尽くし感から売られた。



半面、キオクシアホールディングス<285A.T>やダイキン工業<6367.T>が高く、ファーストリテイリング<9983.T>や良品計画<7453.T>が値を上げた。ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ<3563.T>やＫＤＤＩ<9433.T>、中外製薬<4519.T>が買われた。前日に今期業績予想の上方修正を発表したリクルートホールディングス<6098.T>が急伸した。



出所：MINKABU PRESS