梶裕貴×上川隆也 田中真弓×水樹奈々『ビストロボイス』出演決定 番組先行カット解禁
声優・山寺宏一がMCを務めるNHK番組『ビストロボイス』のゲストに梶裕貴×上川隆也（15日）、田中真弓×水樹奈々（22日）の出演が決定した。あわせて番組カットが公開された。
【写真】結婚してママに！水樹奈々の最新ショット 梶裕貴も登場の番組カット
公私ともに仲の良い3人がジャンルを超えて声についてDEEPに語り合う異種格闘・声談議。ゲストは『進撃の巨人』エレン役、『七つの大罪』メリオダス役など、数々の人気アニメ作品で主役を務める声優の梶裕貴。そして学生時代はアニメーターを目指し今なおアニメ・声優を心からリスペクト、声優としてはもちろん、俳優としてもドラマ作品によって声を使い分けるという上川隆也。
上川隆也が梶裕貴のスゴさを感じたのは、まさかの女性向け恋愛アニメ『ブラザーズ コンフリクト』？ 梶は『進撃の巨人』のアフレコ終わりに毎回、病院を予約？ 驚きの現場裏話が展開される。顔も背格好も変えられない俳優だからこそ声の変化に挑戦する上川の演技論、そんな彼が山寺宏一、林原めぐみと共演した朗読劇で感じた声優のスゴさとは？ そして声の専門家であるソムリエが梶裕貴、上川隆也の声を徹底分析。梶の声が人の心を揺さぶる理由は高音と低音が両方出る「ドンシャリ」声質にあり？アニメだけでなくドラマでも、声を操る声優顔負けの上川隆也のテクニックを解き明かす。
22日の放送回では、ゲストに『ワンピース』ルフィ役、『ドラゴンボール』クリリン役、『天空の城ラピュタ』パズー役など、唯一無二の声で少年役を長年演じてきた声優の田中真弓、そして声優アーティストとして初めて紅白歌合戦に出場、その後6年連続で出場を果たし「声優ア―ティスト」という存在を世に知らしめた水樹奈々が登場。
今年話題になったアニメ『ダンダダン』のターボババア役（田中真弓）、綾瀬星子役（水樹奈々）で共演を果たした2人が、山寺宏一と縦横無尽に声談議を繰り広げる。
普段からルフィ、クリリンと同じ声だからこそ田中真弓が困ることとは？すべての楽曲のすべてのフレーズでどう使うかが決まっている！？歌姫・水樹奈々が鍛える「楽曲筋」ってなに？幼少の頃から演歌歌手を目指し猛特訓してきた水樹が声優、歌手としてぶちあたった壁とは？まさに座長！？アフレコ現場での田中真弓の愛されエピソード、「覚える台本がなくなるのがイヤ」1年間に9本も舞台に立ち続ける田中真弓の原動力の秘密も明らかになる。
そして声の専門家であるソムリエが田中真弓、水樹奈々の声を科学的に徹底分析。田中真弓の演じる少年がなぜ我々の心を揺さぶるのか？水樹奈々の驚きの歌唱テクニックを分析したら…声優としてのスゴさも浮き彫りになる。
