[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1242銘柄・下落1594銘柄（東証終値比）
11月7日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2920銘柄。東証終値比で上昇は1242銘柄、下落は1594銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが94銘柄、値下がりは123銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は10円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1768> ソネック 1345 +285（ +26.9%）
2位 <4933> Ｉｎｅ 1533 +278（ +22.2%）
3位 <2243> ＧＸ半導体 3134 +563（ +21.9%）
4位 <3422> Ｊ－ＭＡＸ 390.2 +50.2（ +14.8%）
5位 <8789> フィンテック 120.1 +12.1（ +11.2%）
6位 <9562> ビジコーチ 2895 +285（ +10.9%）
7位 <6022> 赤阪鉄 5800 +500（ +9.4%）
8位 <4385> メルカリ 2425 +201.0（ +9.0%）
9位 <1518> 三井松島ＨＤ 1403 +106（ +8.2%）
10位 <4046> 大阪ソーダ 1750 +132（ +8.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3842> ネクスジェン 1072 -233（ -17.9%）
2位 <7906> ヨネックス 3450 -690（ -16.7%）
3位 <5287> イトヨーギョ 1191.1 -174.9（ -12.8%）
4位 <4970> 東洋合成 6081 -839（ -12.1%）
5位 <6666> リバーエレク 395 -54（ -12.0%）
6位 <4274> 細火工 952 -100（ -9.5%）
7位 <6777> ｓａｎｔｅｃ 8160 -840（ -9.3%）
8位 <2485> ティア 455 -44（ -8.8%）
9位 <6855> 電子材料 3700 -345（ -8.5%）
10位 <4563> アンジェス 73.3 -5.7（ -7.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4385> メルカリ 2425 +201.0（ +9.0%）
2位 <7752> リコー 1370 +42.5（ +3.2%）
3位 <3289> 東急不ＨＤ 1298.3 +37.8（ +3.0%）
4位 <4208> ＵＢＥ 2335 +65.0（ +2.9%）
5位 <8801> 三井不 1681 +40.0（ +2.4%）
6位 <5831> しずおかＦＧ 2147 +46.0（ +2.2%）
7位 <7733> オリンパス 1890 +18.5（ +1.0%）
8位 <7731> ニコン 1781.3 +16.3（ +0.9%）
9位 <8316> 三井住友ＦＧ 4191.3 +29.3（ +0.7%）
10位 <1721> コムシスＨＤ 4102.1 +27.1（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7267> ホンダ 1518 -67.0（ -4.2%）
2位 <6645> オムロン 4181 -67（ -1.6%）
3位 <4506> 住友ファーマ 2122 -20.0（ -0.9%）
4位 <9433> ＫＤＤＩ 2556.6 -23.9（ -0.9%）
5位 <9107> 川崎汽 2100.5 -17.5（ -0.8%）
6位 <7261> マツダ 1111 -8.0（ -0.7%）
7位 <6326> クボタ 2053.8 -13.7（ -0.7%）
8位 <6526> ソシオネクス 2360 -15.5（ -0.7%）
9位 <2801> キッコマン 1360 -8.5（ -0.6%）
10位 <6770> アルプスアル 1978.6 -11.9（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
