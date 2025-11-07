　11月7日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2920銘柄。東証終値比で上昇は1242銘柄、下落は1594銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが94銘柄、値下がりは123銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は10円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1768>　ソネック　　　　　 1345　　+285（ +26.9%）
2位 <4933>　Ｉｎｅ　　　　　　 1533　　+278（ +22.2%）
3位 <2243>　ＧＸ半導体　　　　 3134　　+563（ +21.9%）
4位 <3422>　Ｊ－ＭＡＸ　　　　390.2　 +50.2（ +14.8%）
5位 <8789>　フィンテック　　　120.1　 +12.1（ +11.2%）
6位 <9562>　ビジコーチ　　　　 2895　　+285（ +10.9%）
7位 <6022>　赤阪鉄　　　　　　 5800　　+500（　+9.4%）
8位 <4385>　メルカリ　　　　　 2425　+201.0（　+9.0%）
9位 <1518>　三井松島ＨＤ　　　 1403　　+106（　+8.2%）
10位 <4046>　大阪ソーダ　　　　 1750　　+132（　+8.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3842>　ネクスジェン　　　 1072　　-233（ -17.9%）
2位 <7906>　ヨネックス　　　　 3450　　-690（ -16.7%）
3位 <5287>　イトヨーギョ　　 1191.1　-174.9（ -12.8%）
4位 <4970>　東洋合成　　　　　 6081　　-839（ -12.1%）
5位 <6666>　リバーエレク　　　　395　　 -54（ -12.0%）
6位 <4274>　細火工　　　　　　　952　　-100（　-9.5%）
7位 <6777>　ｓａｎｔｅｃ　　　 8160　　-840（　-9.3%）
8位 <2485>　ティア　　　　　　　455　　 -44（　-8.8%）
9位 <6855>　電子材料　　　　　 3700　　-345（　-8.5%）
10位 <4563>　アンジェス　　　　 73.3　　-5.7（　-7.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4385>　メルカリ　　　　　 2425　+201.0（　+9.0%）
2位 <7752>　リコー　　　　　　 1370　 +42.5（　+3.2%）
3位 <3289>　東急不ＨＤ　　　 1298.3　 +37.8（　+3.0%）
4位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　　 2335　 +65.0（　+2.9%）
5位 <8801>　三井不　　　　　　 1681　 +40.0（　+2.4%）
6位 <5831>　しずおかＦＧ　　　 2147　 +46.0（　+2.2%）
7位 <7733>　オリンパス　　　　 1890　 +18.5（　+1.0%）
8位 <7731>　ニコン　　　　　 1781.3　 +16.3（　+0.9%）
9位 <8316>　三井住友ＦＧ　　 4191.3　 +29.3（　+0.7%）
10位 <1721>　コムシスＨＤ　　 4102.1　 +27.1（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7267>　ホンダ　　　　　　 1518　 -67.0（　-4.2%）
2位 <6645>　オムロン　　　　　 4181　　 -67（　-1.6%）
3位 <4506>　住友ファーマ　　　 2122　 -20.0（　-0.9%）
4位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　 2556.6　 -23.9（　-0.9%）
5位 <9107>　川崎汽　　　　　 2100.5　 -17.5（　-0.8%）
6位 <7261>　マツダ　　　　　　 1111　　-8.0（　-0.7%）
7位 <6326>　クボタ　　　　　 2053.8　 -13.7（　-0.7%）
8位 <6526>　ソシオネクス　　　 2360　 -15.5（　-0.7%）
9位 <2801>　キッコマン　　　　 1360　　-8.5（　-0.6%）
10位 <6770>　アルプスアル　　 1978.6　 -11.9（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

