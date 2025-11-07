朝日奈央、妹とお揃いコーデでディズニー満喫「2人とも小顔」「雰囲気そっくり」と反響
【モデルプレス＝2025/11/07】タレントの朝日奈央が11月6日、自身のInstagramを更新。誕生日を迎えた妹と東京ディズニーシーを満喫する様子を公開した。
【写真】31歳元アイドル「雰囲気そっくり」妹との2ショット
10月に妹が30歳の誕生日を迎えたことを報告した朝日。「妹のお誕生日ディズニー 初めて2人で行きました」「事前に打ち合わせをしてお揃いの洋服で行ったよ」と同じヘアスタイルに、お揃いの黒のシャツやサングラスを着用した妹との2ショットを投稿した。その後は「私の家に来たら家族みんなが集合しているというサプライズ」とつづり、ケーキが乗った皿を手に持つ妹と笑顔で撮影した写真も披露した。
この投稿に、ファンからは「2人とも小顔」「お揃いコーデで仲良し姉妹」「雰囲気そっくりすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
