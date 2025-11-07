モー娘。野中美希、肩出し私服ショットにファン騒然「女神降臨」「デコルテ綺麗で見惚れる」
【モデルプレス＝2025/11/07】モーニング娘。’25の野中美希が11月6日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの私服ショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】モー娘。メンバー、大胆デコルテ見せのオフショル姿
野中は「最近の私服です」とコメントし、写真を投稿。肩回りに白いフリルがあしらわれた黒のオフショルダートップスに、太ももに大胆なカットが施されたデニムを合わせたスタイリングを披露した。サイドで結んだポニーテールが程よい抜け感を演出し、美しい肩とデコルテが際立つ洗練された姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「肩出しコーデ最高」「眼福」「雑誌の1ページみたい」「肩とデコルテが美しすぎる」「見惚れる」「女神降臨」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
