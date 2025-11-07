ÄÔ¤Á¤ã¤óÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×Äï¤È¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤âÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/07¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÈÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤¬11·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎTikTok¤ò¹¹¿·¡£Äï¤È¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û17ºÐÄÔ¤Á¤ã¤óÄ¹½÷¡Ö¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤âÁÇÅ¨¡×Äï¤«¤é¡È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡É¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò
´õ¶õ¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢akaerunya¤Î³Ú¶Ê¡Ö¸¶æá¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿5ºÐÇ¯²¼¤ÎÄï¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍÙ¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹õ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤Ç¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£´õ¶õ¤Ï¶»¤ËÂç¤¤¯¥ê¥Ü¥óÊÁ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥°¥ì¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Äï¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¹õ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÌþ¤µ¤ì¤¿¡Á¡×¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¡Á¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤»ÐÄï¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥À¥ó¥¹´°àú¡×¡Ö¸«¤Æ¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¾¿Æ¤Î¿ù±º¤ÈÄÔ¤Ï2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¢2010Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤Ë¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¤¯¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
