映画『トリツカレ男』、上白石萌歌演じる心に悲しみを抱えるヒロイン・ペチカを映すアザービジュアル＆新場面写真解禁
佐野晶哉（Aぇ! group）と上白石萌歌が声優を務めるアニメ映画『トリツカレ男』より、ヒロイン・ペチカの心情を映し出したアザービジュアルと新場面写真が解禁された。
【写真】映画『トリツカレ男』場面写真
本作は、いしいしんじによる同名小説を映画化したミュージカルアニメーション。主人公ジュゼッペの声を佐野晶哉（Ａぇ! group）、ジュゼッペが恋に落ちるヒロイン・ペチカの声を上白石萌歌が担当する。監督は高橋渉、脚本は三浦直之、キャラクターデザインは荒川眞嗣、アニメーション制作はシンエイ動画が手がける。
東の外国からやってきて、病気の母の為に風船売りの仕事をしながら一人寂しく過ごすペチカ。ある日ジュゼッペと出会い、話をするうち、ジュゼッペに対して徐々に心を開き笑顔をみせるが、ジュゼッペには彼女の笑顔にはどこか陰りがあるように見えて…。 ペチカの心の悲しみの正体とは。
このたび、ヒロイン・ペチカの心情を映し出すアザービジュアルが解禁された。憂いを帯びた表情のペチカと、街灯の下でひとり踊るジュゼッペの後ろ姿が描かれ、寂しげな世界に一筋の光が差し込む。「あなたと出会って 世界が変わった」というキャッチコピーの瞬間は、果たして訪れるのだろうか。
すでに解禁されている本ビジュアルでは、「君の笑顔のためなら、なんだってできる」というコピーとともに、ペチカのために奮闘するジュゼッペが明るいトーンで描かれていたが、今回のビジュアルはその明るさとは対照的に、“せつなさ”を強く感じさせる仕上がりとなっている。物語への想像を掻き立てる1枚だ。
また、ペチカの新たな一面や想いが垣間見える新場面写真3点も解禁された。ペチカの部屋の壁に掛けられた数々の写真に写っているのは、行方不明となった彼女の婚約者──学校の先生をしているタタン（声：森川智之）の姿だった。ペチカとタタンが一緒に写る写真や、ふたりが幸せそうに窓越しで語らう様子も収められている。
タタンはどんな人物で、なぜ行方不明となってしまったのか。ペチカの悲しみを知ったジュゼッペが取った驚くべき行動とは？ アザービジュアルのキャッチコピー「あなたと出会って 世界が変わった」の意味を、ぜひ劇場で確かめてほしい。
アニメ映画『トリツカレ男』は、11月7日より全国公開。
