ジェニファー・アニストン、催眠術師の恋人との関係を公表
ドラマ『フレンズ』で知られ、ブラッド・ピットやジャスティン・セローとの結婚歴があるジェニファー・アニストンが、催眠術師の恋人ジム・カーティスとの関係を公表した。
【写真】新恋人を後ろからハグするジェニファー・アニストン
現地時間11月2日にインスタグラムを更新したジェニファーは、ジムを後ろから抱きしめる笑顔のツーショットを公開。「ハッピーバースデー、マイラブ。大切な人」と綴り、恋人の誕生日を祝った。
ジムは催眠術師として知られる。57.2万のフォロワーを抱えるインスタグラムのプロフィールには、ディレクター／コーチとあり、「私の使命はあなたの『I AM』をアップグレードすることで、癒しと成長を手助けすることです」と書かれている。
2人は7月、ジェニファーと仲の良いジェイソン・ベイトマン＆アマンダ・アンカ夫妻や、エイミー・シューマーらと一緒に、スペイン・マヨルカ島の沖合に浮かぶヨットで休暇を過ごす様子がパパラッチにキャッチされ、友人たちが近くにいる状況で、抱き合い、キスをする様子を撮られていた。また9月にも、ニューヨークでディナーデートを目撃されていたようだ。
ジェニファーの愛情あふれる投稿に、人気ドラマ『ザ・モーニングショー』でも共演する友人のリース・ウィザースプーンが「誕生日おめでとう！このラブストーリー大好き」、エイミー・シューマーが「美しいカップル。癒しのエンジェルみたい」とコメントを書き込んでいるほか、マリオン・コティヤールやオリヴィア・万、アイラ・フィッシャー、ジェナ・ディーワン、デレク・ブラスバーグらからも、ハートや笑顔の絵文字が贈られている。
引用：「ジェニファー・アニストン」インスタグラム（＠jenniferaniston）
【写真】新恋人を後ろからハグするジェニファー・アニストン
現地時間11月2日にインスタグラムを更新したジェニファーは、ジムを後ろから抱きしめる笑顔のツーショットを公開。「ハッピーバースデー、マイラブ。大切な人」と綴り、恋人の誕生日を祝った。
ジムは催眠術師として知られる。57.2万のフォロワーを抱えるインスタグラムのプロフィールには、ディレクター／コーチとあり、「私の使命はあなたの『I AM』をアップグレードすることで、癒しと成長を手助けすることです」と書かれている。
ジェニファーの愛情あふれる投稿に、人気ドラマ『ザ・モーニングショー』でも共演する友人のリース・ウィザースプーンが「誕生日おめでとう！このラブストーリー大好き」、エイミー・シューマーが「美しいカップル。癒しのエンジェルみたい」とコメントを書き込んでいるほか、マリオン・コティヤールやオリヴィア・万、アイラ・フィッシャー、ジェナ・ディーワン、デレク・ブラスバーグらからも、ハートや笑顔の絵文字が贈られている。
引用：「ジェニファー・アニストン」インスタグラム（＠jenniferaniston）