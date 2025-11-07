◇「第１６回兵庫１年生大会」（１１月２、３日・明石ボーイズ専用岩岡グラウンドほか） ◆中学１年生の部・３回戦 京都嵐山ボーイズ１１−１兵庫夙川ボーイズ

京都嵐山にとってはチームの成長を実感した大会だった。

３回戦の初回は２番・江口の適時三塁打に、５番・松村から山田、岩崎の３連打など打者一巡の猛攻で一挙５得点。投げては細見が４回１失点と好投し、４回コールドで勝ち上がった。村井主将は「３回戦は自分たちの目指す野球ができた」と手応え。

準々決勝で敗退したが「チームで心掛けている、劣勢でも元気では負けない雰囲気づくりはできてきている」と収穫は大きかった。

〇…兵庫夙川ナインは悔しさを胸に前を向いた。

１点先制を許した初回無死一、三塁でマウンドに上がった安宅主将は４番打者から三振を奪取。２回には２者連続三振を奪うなど、随所に持ち味を発揮した。

３回には中倉が中前打から二盗を決め、バッテリーミスで生還。コールド負けとはなったが、キャプテンは「初回の入りの大事さを改めて感じた。１年生なので先は長い。主将の役目を楽しみながら、みんなで楽しく野球ができる雰囲気づくりを目指したい」と汗を拭った。