米メディアが公開

米大リーグのドジャースは、ワールドシリーズ（WS）連覇を達成。敵地トロントでブルージェイズと激闘を繰り広げた第7戦で、大谷翔平投手がミゲル・ロハス内野手へかけていた言葉が明らかに。人柄が滲み出たメッセージにネット上で反響が広がった。

米ポッドキャスト番組「ザ・ダグアウト・ディスカッション」に出演したロハスは、3-4の9回1死の場面で、左翼スタンドへ同点ソロを叩き込んだ直後の場面を回想。チームメイトからベンチで祝福を受けた様子などを語った内容が、同番組のYouTubeチャンネルで公開された。

ロハスは大谷とのやり取りにも言及。大谷が左飛に倒れた直後、歩み寄ってかけた言葉として「『ミギー、君は引退できない。あと10年僕とプレーするんだ』と言ったんだ。僕は『ショウヘイ、僕はもう歳だ。あと10年プレーできるかは分からないけど、来年は絶対一緒にプレーするよ』と伝えたよ。すごくクールな出来事だった」と明かした。

WS後、フリーエージェント（FA）となった36歳ロハスにかけていたメッセージに日本ファンも感激。X上で反響が広がり「素敵が過ぎる」「大谷翔平が愛される理由が詰まってる」「泣ける」「素敵なお話」「友情と尊敬が伝わってくる素敵なエピソード」「大谷翔平の人たらしたる所以が詰まった言葉だね」といった声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）