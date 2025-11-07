平愛梨、息子4人＆夫・長友佑都との“顔出し”家族6ショットを公開「みんなが可愛い」 結婚前エピソードを告白
プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨（40）が7日、自身のインスタグラムを更新。息子たちとFC東京のイベントに参加したことを報告し、家族6ショットを公開した。
【写真】「とても良い写真」平愛梨＆長友佑都＆4人息子の家族6ショット
平は「PAPAの試合でよく行かせてもらう味の素スタジアム 私にとってのカオスDayだという先日の日曜日!!」と書き出し、家族でFC東京のマスコットキャラクター「東京ドロンパ」と肩を寄せ合う家族ショットや、イベントを楽しむ息子たちの様子を披露している。
続けて、ステージ上で長友の歌唱を見守る長男（7）の後ろ姿をアップし「PAPAの姿をおとなしく見守っているバンビーノ!!客席に座るサポーターさんの反応も見渡しながら（どんな気分だったんだろう?!）PAPAに対して強く憧れをもつ長男!!何を思いながら見てたのかな」と、長男が長友にあこがれていることを明かした。
さらに「夫と初めて2人で会って歌の上手さに感動したことを思い出した!!」と、結婚前のエピソードをつづっている。
仲むつまじい家族ショットから過去のエピソードに、ファンからは「素敵な長友家ですね」「とても良い写真」「みんな可愛い 長友パパもドロンパも幸せそう」「ご家族、みんなが可愛いです」などのコメントが集まっていた。
【写真】「とても良い写真」平愛梨＆長友佑都＆4人息子の家族6ショット
平は「PAPAの試合でよく行かせてもらう味の素スタジアム 私にとってのカオスDayだという先日の日曜日!!」と書き出し、家族でFC東京のマスコットキャラクター「東京ドロンパ」と肩を寄せ合う家族ショットや、イベントを楽しむ息子たちの様子を披露している。
さらに「夫と初めて2人で会って歌の上手さに感動したことを思い出した!!」と、結婚前のエピソードをつづっている。
仲むつまじい家族ショットから過去のエピソードに、ファンからは「素敵な長友家ですね」「とても良い写真」「みんな可愛い 長友パパもドロンパも幸せそう」「ご家族、みんなが可愛いです」などのコメントが集まっていた。