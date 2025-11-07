都内で会見、2013年以来の年間4試合

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、12月27日にWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦を行うと正式発表された。7日、都内で会見に出席。試合はサウジアラビアの首都リヤドで開催される大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベントとなる。井上にとって12年ぶり、異例の年間4試合目。同興行には井上と来春対戦が計画されている前WBC、IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）も登場する。

当初、井上―ピカソ戦は今年5月に米ラスベガスで開催されることが有力視されていた。しかし、ピカソ陣営が対戦を辞退。ラモン・カルデナス（米国）との防衛戦に変更となった経緯がある。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、25歳のピカソが32勝（17KO）1分。井上は会見、フォトセッション後の囲み取材で「（ピカソは）長身の選手ですし、好戦的というところもある。これから戦略を練りたい」と話した。

9月に行われた前戦で井上は、ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に3-0で判定勝ち。着実にダメージを与え続け、最終12回まで全く隙を見せずに完封した。

アフマダリエフ戦はKOにこだわらなかったが、ピカソ戦について「今回はしっかり倒し切りたい。勝ち方にこだわってボクシングを組み立てたい」とKO狙いを宣言した。

この興行では31戦31勝（24KO）の中谷が、WBC世界スーパーバンタム級9位のセバスチャン・ヘルナンデス（メキシコ）と対戦。ヘルナンデスも20戦20勝（18KO）と無敗の強敵だ。

会見中、中谷とあまり目を合わさなかったのではないかとの質問に、井上は「特に目を合わすようなシチュエーションもなかった。意識はしてないですよ。裏では楽しく話しておりますので」と話した。来年5月には東京Dで中谷と対戦が計画されており、ピカソ戦は負けられない試合。「そりゃもう大事ですよね。お互い、勝たなきゃいけない試合。（中谷戦は）ワクワクもしてますし、自分自身どんな戦いになるかも楽しみにしている。12月の試合をクリアした先に見えてくる」と頷いた。

井上は2025年、1月にキム・イェジュン（4回KO勝ち）、5月にカルデナス（8回TKO勝ち）、9月にアフマダリエフ（3-0判定勝ち）と既に3試合をこなしており、これが4試合目。井上にとっては2013年以来、12年ぶりと異例のペースになる。

この興行では前WBA＆WBC世界フライ級統一王者の寺地拳四朗（BMB）がIBFスーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）と対戦。世界3階級制覇を目指すほか、今永虎雅（たいが、大橋）、堤駿斗（志成）、堤麗斗（志成）が出場。日本人選手が6人出場する。また、NTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で国内独占生配信される。



