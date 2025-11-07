女優のミリー・ボビー・ブラウン（２１）は、娘の名前を公表するつもりはないという。ＴＶドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」などでおなじみのミリーは今年、夫でモデルや俳優のジェイク・ボンジョヴィと共に女の子の赤ちゃんを養子に迎えたが、幼少期は娘のプライバシーを全力で守るつもりだと明かしている。



英版ヴォーグにミリーはこう話す。「あの子が自分で公表するか決められる年齢になるまで、娘とその話を守ることが私にはとても重要」「あの子が望んでもいないのに、意図的に注目の的にすることは、私の役割ではない。私が幼いころにしたように、いつか娘が自分の個性を世界に向けて出したいと思ったら、それは応援する。でも、今はまだあの子はとても小さい。世界から守るのは親としての役目だわ」



そしてミリーは、娘が自身とジェイクの生活を大きく変えたと明かし、「美しく素晴らしい道のり。あの子は、私たちにすでにたくさんのことを教えてくれた。ものの見方についてがとても大きなことね。小さなことのほうが、人生ではより大切。私たちの生活は抱きしめることや笑い、そして愛で溢れている。終わりのない喜びね」と語った。



