日本プロ野球選手会は今月12日にマツダスタジアムで開催される「エイブルトライアウト2025」の参加予定選手を発表した。

平均年齢は投手が26・3歳、野手が27・5歳。最年長は松山竜平外野手（広島）の40歳。最年少は鴨打瑛二投手（巨人）、鈴木蓮内野手（DeNA）の21歳。

ドラフト1位入団の選手も3人参加する。

渡部健人（西武）は桐蔭横浜大から2020年ドラフト1位で西武入団。パワフルな打撃と115キロのNPB日本人最重量級の巨体も話題になった。右の大砲候補として2023年には57試合で6本塁打を記録した。

森木大智（阪神）は2021年ドラフト1位で高知高から入団。高校時代から最速154キロを記録し、小園健太（市和歌山）、風間球打（ノースアジア大学明桜）と合わせて「高校生BIG3」として注目された。

風間球打（ソフトバンク）も森木同様に「高校BIG3」として注目され、ソフトバンクにドラフト1位入団したが、分厚い戦力に阻まれて1軍登板機会には恵まれなかった。

【投手28人】竹内龍臣（23＝茨城アストロプラネッツ）、久保拓眞（29＝堺シュライクス）、谷岡楓太（24＝火の国サラマンダーズ）、山本大貴（29＝ヤクルト）、高橋礼（30＝巨人）、鴨打瑛二（21＝巨人）、笠谷俊介（28＝DeNA）、徳山壮磨（26＝DeNA）、今野瑠斗（21＝DeNA）、菊田翔友（22＝中日）、赤塚健利（24＝広島）、小林樹斗（22＝広島）、鈴木勇斗（25＝阪神）、佐藤蓮（27＝阪神）、森木大智（22＝阪神）、田村伊知郎（31＝西武）、井上広輝（24＝西武）、西村天裕（32＝ロッテ）、宮森智志（27＝楽天）、井口和朋（31＝オリックス）、小野泰己（31＝オリックス）、又吉克樹（35＝ソフトバンク）、風間球打（22＝ソフトバンク）、大城真乃（22＝ソフトバンク）、石川直也（29＝日本ハム）、福田俊（28＝日本ハム）、中山晶量（26＝日本ハム）、田浦文丸（26＝ソフトバンク）

【内野手、外野手2人】松山竜平（40＝広島）、中村健人（28＝広島）

【内野手5人】鈴木蓮（21＝DeNA）、韮沢雄也（24＝広島）、山足達也（32＝広島）、渡部健人（26＝西武）、川原田純平（23＝ソフトバンク）

【外野手4人】マレク・フルプ（26＝巨人）、宇草孔基（28＝広島）、野口恭佑（25＝阪神）、松原聖弥（30＝西武）