テレビ東京の相内優香アナウンサー(39)が7日、自身のインスタグラムを更新。第1子の女児を出産したことを報告した。相内アナは2022年に元NHKでフリーの青井実アナウンサーと結婚している。



【写真】親子の絆を感じさせてくれます

「報告です。」と書き出し、「私事で恐縮ではございますが、先日、元気な女の子を出産いたしました。」と投稿。「おかげさまで母子ともに健康です。高齢出産ということもあり、不安が尽きず」と心境を明かし、「無事に出産を終えてから、ご報告の運びとなりました。」と続けた。



「担当番組のWBSでは４月から日中の仕事にシフトするなど 妊娠にともない最大限の配慮をしてもらい、多くの方々の支えに助けられて新しい命を迎えることができたこと、心より感謝申し上げます。」と周囲への感謝をつづり、「初めての育児に戸惑いながらも、愛おしい我が子の可愛さに癒され、日々あたたかな幸せを感じております。」と記した。



「また仕事に復帰する際には、母としての新たな視点も大切にしながら、真摯に向き合っていけたらと思っております。」と仕事復帰への気持ちを伝え、「紅葉が美しく色づく季節、皆様もどうか健やかにお過ごしください。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。相内優香」とした。



（よろず～ニュース編集部）