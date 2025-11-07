元ＮＨＫの青井実アナウンサーが７日、フジテレビ系「イット！」で、妻のテレビ東京・相内優香アナウンサーが第一子女児を出産したことを照れながら報告した。

この日は相内アナがインスタグラムで出産を報告。３９歳での高齢出産となったが、母子ともに健康だという。

青井アナは、通常通りに「イット！」に出演。「季節が立冬ということで、でも今日も２０度と」と季節の挨拶を始めるも、三宅正治アナが「そのニュースも大事ですけど、皆さんにお伝えしなきゃいけない、嬉しいお知らせがあるんじゃないですか」と聞いた。

青井アナは照れまくって「いいんです、いいんです、私のことはいいんです」と言うも、三宅アナは「言っときましょう！」。これで青井アナは「無事に子どもが生まれました。ということですいません。はい、かわいいいです、オムツ変えたり？はい、してます」と恥ずかしそうにパパとなったことを報告した。

遠藤玲子アナは「嬉しそうにお子さんの写真を見せてくれました。お父さんです」と暴露。他の出演者から拍手が起こると、青井アナは「もう、もう時間がないので」と恥ずかしがり「妻に感謝しています。もういいですか？」と最後まで照れまくっていた。

青井アナと相内アナは２３年に結婚した。