スターバックス コーヒー ジャパンは、11月7日からサイニングストアパートナーとともに開発した2商品をスターバックス公式オンラインストア（通年販売）で発売する。また、11月15日から26日の期間で開催される「東京2025デフリンピック」の大会期間中は、競技会場の近隣にあるスターバックス店舗、およびデフリンピックスクエア内イベントスペースを含む54店舗でも販売する。

これまでは、2020年6月にオープンした聴者と聴覚に障がいのあるパートナー（従業員）が共に働く、日本国内初のサイニングストア「スターバックス コーヒー nonowa国立店」のみで展開していたサイニング商品を、今回一新した。より日常の様々なシーンでそっとそばに置いておきたい商品として誕生し、全国どこからでも購入できるようになった。ぜひ手話での会話を楽しみ、多様性なコミュニケーションを知るきっかけとして多くの消費者に楽しんでもらいたい考え。

今回誕生した2つの商品は、鮮やかなブルーグリーンのステンレスボトルと、日常に寄り添うグリーンのジャーナルブック。ステンレスボトルは、手に取ると、触った部分が黄色やピンクに変わり、触れるたびに様々な表情をみせる。表面には、STARBUCKSを指文字（American Sign Language）で表現したサインが象徴的にデザインされており、さらに“ありがとう”を意味する手話のイラストがボトムにあしらわれている。





ジャーナルブックはグリーンのハードカバーで、使いやすいA5サイズ程度。ページをめくると、簡単な挨拶や数ページをめくると、簡単な挨拶や数字、ビバレッジの注文時に役立つ表現など、日常生活で使える手話のフレーズが、イラストで紹介されている。「手話を使った会話を楽しみ、コミュニケーションの多様性を体験するきっかけになってほしい」というスターバックスの想いが込められている。

［小売価格］

カラーチェンジングステンレスボトルARIGATO 355ml：4600円

ジャーナルブックARIGATO：2500円

（すべて税込）

［発売日］11月7日（金）

スターバックス コーヒー ジャパン＝https://www.starbucks.co.jp