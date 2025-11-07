カルビーは、ホクレン農業協同組合連合会（以下、ホクレン）と連携し、原料ジャガイモの産地を特定した新商品「ポテトチップス オニオングラタン味〜JAいわみざわ新じゃが使用」、「ポテトチップス しそ梅味 〜JAとうや湖新じゃが使用」を11月10日から北海道で数量限定発売する（なくなり次第、終了）。



カルビーとホクレンは2020年に北海道産農産物の振興に向け、流通から商品開発に至る事業全般について協業を進める連携協定を締結した。その取り組みの一環として、2022年から“北海道のジャガイモ栽培を応援したい”という両社の想いを込め、北海道のジャガイモを使用したポテトチップスを展開している。これまでJAいしかり、JAびらとり、JAながぬま、JAとまこまい広域、JA新はこだてなどとコラボレーションしてきた。

今回は同シリーズで初めて、JAいわみざわ、JAとうや湖と連携。それぞれの地域で生産したジャガイモを使用して製造したポテトチップスを発売する。味付けは、それぞれの産地の特産野菜である「タマネギ」、「しそ」から着想を得て決定した。

北海道に住む人や、北海道へ旅行で訪れた人々に楽しんでもらいたい商品となっている。

商品特長は、カルビーとホクレンの共創商品とのこと。北海道ならではの特別な味を楽しめる。「オニオングラタン味〜JAいわみざわ新じゃが使用」は、JAいわみざわで収穫した新じゃがを使用したポテトチップス。じっくり炒めたタマネギのやさしい甘みと、チーズの濃厚なうま味を楽しめる。「しそ梅味〜JAとうや湖新じゃが使用」は、赤しそのさわやかな香りに、梅の程よい酸味と塩味がクセになるおいしさとなっている。

パッケージは、契約生産者の顔が見えるデザインにすることで、想いやこだわりが伝わるように工夫した。カルビー、ホクレンのロゴを掲載することで、共同開発商品であることを強調している。

［小売価格］170円前後（税込）

［発売日］11月10日（月）

