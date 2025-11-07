

左から：「ホカロン10P BAD PHARMACYコラボレーション」「ホカロン貼る10P BAD PHARMACYコラボレーション」

ロッテは、11月10日に、BAD PHARMACYメンバーがパッケージデザインを作成した「ホカロン BAD PHARMACYコラボレーション」を発売する。

BAD PHARMACYは、ラッパー／クリエイティブディレクターの「TaiTan」氏・プロデューサー／ディレクターの上出遼平氏・裏原宿文化の中心的存在である藤原ヒロシ氏の3名が配信しているポッドキャスト番組。

“みんなにあったかい”という想いを大切にしてきたホカロンと、“世界のお腹を温める”という想いを持つ同番組が、みんなを温めたいという想いから同商品の企画に至った。





サイズは、BAD PHARMACYメンバーの好きな、ポケットに入れやすいホカロン ミニサイズを採用した。

BAD PHARMACYメンバーのクリエイティビティが光る同商品に注目してほしいという。

ロッテは1978年に火気を使用せず、軽量で持ち運びが容易なカイロを開発していた会社とパートナーシップを組み、「ホカロン」を発売した。発売当初は、内袋をもんだり、振ったりして温かくしていたが、その後、外袋から出すだけで、温かくなるよう技術改良し、一層使いやすくなった。消費者の生活シーンに向き合い、ただ温めるだけでなく、どのように温まりたいかをすくいとり、商品の開発に活かしている。発売以来、多くの人々に愛され、現在では認知率が80％（同社調べ）を超えるブランドへと成長した。発売当初から変わらないホカロンのロゴと、真っ赤なパッケージで、令和の冬もみんなにあったかいを届ける考え。

［小売価格］

ホカロン10P BAD PHARMACYコラボレーション：437円

ホカロン貼る10P BAD PHARMACYコラボレーション：470円

（すべて税込）

［発売日］11月10日（月）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp